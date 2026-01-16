Heridas dos personas, una de ellas excarcelada, en un accidente entre dos furgonetas en Dumbría

Dos personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico en el que estuvieron implicadas dos furgonetas en el municipio de Dumbría. Una de ellas ha tenido que ser excarcelada al quedar atrapada en el interior del vehículo.

Según la información facilitada por el 112, la persona excarcelada era el único ocupante de su vehículo. En el otro furgón viajaba otra persona que también resultó herida y que fue trasladada al centro hospitalario de referencia.

El servicio de emergencias tuvo constancia del suceso a las 07.15 horas, tras recibir un aviso del 061 en el que indicaba que se había producido una colisión entre dos furgonetas en la DP-3404, en el kilómetro 21, a su paso por la parroquia de Olveiroa.

El 112 dio aviso a los bomberos de Cee, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil.