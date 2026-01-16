O PSOE de Muxía acusa o alcalde de mentir en Fitur coa promoción dun evento que nunca se celebrou
O alcalde explica que Percibe Muxía non se puido organizar por falta de financiamento
O portavoz municipal do PSOE de Muxía, Iago Toba, acusou o alcalde, o popular Javier Sar, de promocionar o ano pasado na feira internacional de turismo Fitur, en Madrid, un evento que nunca chegaría a celebrarse, denominado Percibe Muxía.
Os socialistas critican que este programa "consistía unicamente un folleto sen nada detrás: non existían nin data, nin programa, nin actividades, nin ubicación, nin financiamento, nin acordos co sector percebeiro ou co turístico".
"O suposto evento nunca se chegou a realizar, nunca se deu explicación nin se pediu desculpas por parte do Goberno ao conxunto da veciñanza", indican os socialistas.
Toba dixo que "non é máis que un engano ao sector turístico nacional e internacional, que causa desprestixio ao nome de Muxía, ás suas xentes e ao sector turístico local".
Pola súa banda, en declaracións a este xornal, o alcalde dixo que o evento, que estaba previsto celebrar a través do GALP, "non se puido levar finalmente a cabo por falta de financiamento".
"Tiña un orzamento duns 50.000 euros, e cando o presentamos en Fitur non sabiamos que o Concello ía estar sometido pouco despois a un plan económico-financeiro que nos impediría destinar fondos a ese proxecto", explicou Sar.
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Oleada de robos: 'Queda la luz encendida para que parezca que hay gente en casa
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada este sábado