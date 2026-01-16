Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos en VedraLavacollaEnsancheDavid UclésGroenlandia
instagram

O PSOE de Muxía acusa o alcalde de mentir en Fitur coa promoción dun evento que nunca se celebrou

O alcalde explica que Percibe Muxía non se puido organizar por falta de financiamento

O alcalde de Muxía, Javier Sar, e a tenente de alcalde, Sandra Vilela, presentando o proxecto 'Percibe Muxía' o ano pasado en Fitur.

O alcalde de Muxía, Javier Sar, e a tenente de alcalde, Sandra Vilela, presentando o proxecto 'Percibe Muxía' o ano pasado en Fitur. / Cedida

Suso Souto

Muxía

O portavoz municipal do PSOE de Muxía, Iago Toba, acusou o alcalde, o popular Javier Sar, de promocionar o ano pasado na feira internacional de turismo Fitur, en Madrid, un evento que nunca chegaría a celebrarse, denominado Percibe Muxía.

Os socialistas critican que este programa "consistía unicamente un folleto sen nada detrás: non existían nin data, nin programa, nin actividades, nin ubicación, nin financiamento, nin acordos co sector percebeiro ou co turístico".

"O suposto evento nunca se chegou a realizar, nunca se deu explicación nin se pediu desculpas por parte do Goberno ao conxunto da veciñanza", indican os socialistas.

Toba dixo que "non é máis que un engano ao sector turístico nacional e internacional, que causa desprestixio ao nome de Muxía, ás suas xentes e ao sector turístico local".

Pola súa banda, en declaracións a este xornal, o alcalde dixo que o evento, que estaba previsto celebrar a través do GALP, "non se puido levar finalmente a cabo por falta de financiamento".

"Tiña un orzamento duns 50.000 euros, e cando o presentamos en Fitur non sabiamos que o Concello ía estar sometido pouco despois a un plan económico-financeiro que nos impediría destinar fondos a ese proxecto", explicou Sar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents