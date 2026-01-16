Padrón gana peso turístico: un 32 % de los visitantes son extranjeros y crecen un 15 % las pernoctas

El balance turístico del Concello de Padrón correspondiente al año 2025 confirma la consolidación del municipio como enclave estratégico del Camino de Santiago y como referente cultural en Galicia. Las cifras avalan esta evolución positiva: la Oficina de Turismo atendió a 36.450 personas en 2025, manteniendo valores muy próximos a los mejores registros históricos.

Este contexto refleja una recuperación sostenida tras la pandemia, con un perfil de visitantes fuertemente vinculado al fenómeno jacobeo: más de la mitad de las atenciones correspondieron a peregrinos y peregrinas, aunque se observa una diversificación progresiva del turismo, tanto en tipologías como en motivaciones de viaje.

Cada vez más extranjeros

Los datos de procedencia reflejan la creciente internacionalización de Padrón, con un 31,78 % de visitantes extranjeros (11.584), un porcentaje que aumenta respecto a años anteriores, y la presencia de personas procedentes de 89 países diferentes, la cifra más elevada registrada hasta el momento.

Otro de los indicadores más destacados es el aumento de las pernoctaciones, ya que el 40,40 % de las personas visitantes permanecieron al menos una noche en la villa, lo que supone un incremento del 15 % respecto a 2024. Este dato tiene un impacto directo en la dinamización de la economía local, especialmente en los sectores de la hostelería, la restauración y el comercio.

En el ámbito patrimonial, la iglesia parroquial de Santiago de Padrón, enclave central de la tradición jacobea que custodia el Pedrón, registró durante 2025 un total de 81.849 personas visitantes, a falta de los datos correspondientes a los meses de octubre y diciembre. Por su parte, la Casa Museo Rosalía de Castro mantuvo la tendencia ascendente de los últimos años, con 18.666 visitantes, consolidándose como un recurso cultural de gran interés.

En el ámbito jacobeo, se expidió un total de 14.210 diplomas de la Pedronía, sumando los emitidos por la Oficina de Turismo y por el Albergue Municipal de Peregrinos, así como 174 diplomas de la Traslatio, vinculados a la Ruta Jacobea del Mar de Arousa y Ulla, reforzando el papel de Padrón como enclave clave en los orígenes del Camino de Santiago.