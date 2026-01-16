Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A patronal Axober quere celebrar na Laracha un encontro multisectorial

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños renova a súa alianza co Concello para seguir impulsando a Formación Profesional en colaboración co IES Agra de Leborís

Diego Iglesias, esquerda, e José Manuel López, con directivas de Axober, a técnica e a edil. / Cedida

Suso Souto

A Laracha

O alcalde do Concello da Laracha, José Manuel López Varela; a concelleira de Promoción Económica, Rocío López; e a axente municipal de desenvolvemento local, Ana Carmen Jiménez, mantiveron unha reunión no edificio administrativo con representantes da Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober).

O obxectivo deste encontro a dúas bandas era afondar en novas fórmulas de colaboración entre ambas as entidades e de dar continuidade e reforzar a cooperación institucional en ámbitos estratéxicos para o desenvolvemento económico do municipio.

Por parte de Axober asistiron á xuntanza o seu presidente, Diego Iglesias; a vogal Lucía Graña; e a administrativa, Kely Villar.

Durante o encontro analizáronse posibles liñas de traballo conxunto, especialmente vinculadas ao Programa Integrado de Emprego e á bolsa de emprego do Concello como ferramentas chave para facilitar a inserción laboral e dar resposta ás necesidades reais do tecido empresarial local.

Outro dos asuntos abordados foi a posibilidade de organizar ao longo deste ano un gran evento empresarial na Laracha que implique a distintos sectores económicos coa finalidade de fomentar o networking, a visibilidade das empresas e a dinamización da actividade económica no municipio.

No ámbito da formación púxose en valor a colaboración que Axober está a manter cos novos cursos de Formación Profesional implantados na Laracha, en coordinación co IES Agra de Leborís e a Xunta de Galicia.

Visitas a empresas

A través desta iniciativa, alumnado dos ciclos formativos está a realizar visitas a empresas para coñecer de primeira man o seu funcionamento e a realidade do mundo laboral, unha experiencia que se pretende seguir desenvolvendo en pequenas e medianas empresas situadas no termo municipal da Laracha.

Desde o Concello larachés valorouse moi positivamente a implicación de Axober nestas iniciativas e a súa disposición a colaborar de maneira activa no impulso do emprego, da formación e do emprendemento.

Cooperación

Pola súa parte, a asociación empresarial trasladoulle ao alcalde a súa vontade de continuar traballando tanto na Laracha como no conxunto da comarca de Bergantiños, reforzando a cooperación público-privada como vía para xerar novas oportunidades.

