El PSOE de Oroso denuncia «promesas, caos y retrasos sin fin» en las obras de Sigüeiro

Los socialistas de Oroso denuncian las «promesas, caos y retrasos sin fin» sufridos por los vecinos en las obras ejecutadas en los últimos meses en la rúa Xuncal y la plaza Isaac Díaz Pardo, en Sigüeiro.

En un comunicado, el PSdeG local detalla que la ejecución de los trabajos supuso «meses de atascos, innumerables quejas vecinales, inconvenientes diarios, problemas para trabajar y discusiones constantes provocadas por el caos circulatorio», sin que la obra esté completamente terminada, ya que la plaza se abre el tránsito peatonal pero con actuaciones «aún pendientes». Recuerdan, al respecto, que el alcalde, Álex Doval, aseguró «a voz en grito» durante el encendido de las luces de Navidad que los trabajos quedarían totalmente inaugurados a finales del año pasado.

Además del incumplimiento del plazo previsto, el PSdeG cuestiona que el Gobierno local no haya ofrecido «explicaciones claras», a pesar del «desorden continuo que tivo que soportar a veciñanza». A juicio de los socialistas orosanos, con los 700.000 euros que costó la obra «se podrían haber realizado otras actuaciones mucho más necesarias y urgentes».

«Gobernar es planificar, cumplir plazos y escuchar a la ciudadanía, no generar frustración a base de anuncios que no se cumplen», concluyen.