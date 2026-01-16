Rebelión a bordo: la flota de bajura inicia el lunes un amarre indefinido ante las duras normas que impone la UE
El sector se planta ante la exigencia de pesar a bordo las capturas, especie por especie, y comunicar cuatro horas antes la llegada a puerto
La implantación obligatoria del Diario Electrónico de Pesca (DEA) en todos los barcos de pesca de entre 12 y 15 metros de eslora desencadenó una auténtica rebelión del sector, que iniciará este lunes 19 un paro indefinido en su actividad si no son atendidas sus reivindicaciones, tal y como acordó este miércoles la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Esta nueva normativa, que tiene su origen en la Unión Europea y está en vigor ya desde el día 10 de enero, ha unido al sector, que considera inviable su cumplimiento y ve en ella un afán sancionador.
La norma ya afectaba a barcos de más de 15 metros; en 2028 afectará a los de más de 9; y en 2030 será obligada para todos.
«Las embarcaciones sujetas a esta nueva norma deben registrar todas las capturas, kilo por kilo, y si el total de lo pesado supera el 20% de lo registrado, en caso de inspección, serán sancionadas», afirma el patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas.
Asimismo, explica que «es prácticamente imposible hacer un pesaje exacto en el mar, ya que, con el oleaje, y más aún en días de temporal, no hay manera de lograr la estabilidad en la báscula».
A mayores, cada barco debe comunicar con cuatro horas de antelación la hora prevista de llegada a puerto, y una hora antes, la exacta, algo que, según Fábregas, «no tiene sentido, pues muchos de los barcos faenan a cinco minutos del puerto y tendrían que esperar una hora para poder entrar». En el caso de incumplir esos horarios, también podrán ser sancionados.
«Esta normativa está hecha para sancionar a los barcos», afirma Fábregas, quien lamenta además la carga de trabajo a mayores que supone este registro para las tripulaciones. «Somos pescadores, no administrativos», señala.
El paro indefinido que comenzará el 19 dejará sin actividad a las lonjas gestionadas por las cofradías. Con todo, el sector alberga la esperanza de un cambio de rumbo.
Ese mismo día, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, y los representantes de las distintas federaciones regionales se reunirán a las cuatro de la tarde con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Tras el encuentro, y según el resultado, decidirán si siguen con el amarre.
Y, para esa misma hora, está prevista en Galicia una concentración de protesta que probablemente tenga lugar en Corcubión.
Fábregas señala que «las embarcaciones de artes menores tienen capturas de decenas de especies diferentes, lo que hace especialmente inviable la exigencia de pesarlas a bordo». Asimismo, explica que «la sanción más baja es de tres mil euros».
Decenas de especies a bordo
Por su parte, Basilio Otero dijo que «esta semana intentamos probar a realizar lo que se pide: así, de unas 21 especies a bordo, 14 estaban mal pesadas, por lo que, a 3.000 euros de multa por 14, son 42.000 euros: más que inviable».
Basilio Otero: «É imposible cumplir esta norma estúpida»
El presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero (patrón mayor de Burela y responsable de la federación provincial de Lugo), advierte que «se non conseguimos cambiar estas normas, acaban coa frota e fana inviable». «É imposible cumplir esta norma estúpida», dijo en declaraciones a la agencia Europa Press.
Otero dice no saber «a que obedecen estas imposicións, cando, co actual modelo, demostrouse que as poboacións de peixe recuperáronse, salvo que busquen sancionar e acabar coa frota».
Por su parte, la conselleira de Mar, Marta Villaverde, instó al Gobierno central a «flexibilizar al máximo» la aplicación del nuevo reglamento europeo de control pesquero, e insistió en que «no está pensado para nuestra flota de pesca de bajura, porque dificulta su trabajo».
La conselleira, que reiteró la «idoneidad» de las alegaciones que Galicia presentó a la normativa, considera que tendrían que ser «tenidas en cuenta».
«Esperamos que reaccione cuanto antes y las disposiciones que tiene que hacer del desarrollo de la norma», indicó la representante autonómica, que pide que se evite «perjudicar a la gente del mar, para que siga operando como hasta ahora».
Villaverde ve necesario «seguir garantizando la trazabilidad de los productos del mar» y dijo que la flota gallega «está comprometida con la trazabilidad; lo único que pedimos es que dejen trabajar al sector con la seguridad que precisa».
