“No se puede explicar, solo sentir”: el rincón de “agua infinita” a solo 30 minutos de Santiago

El ritmo vertiginoso de la vida moderna apenas deja hueco para la desconexión. Por eso, en ocasiones es necesario alejarse de las prisas y aprovechar el poder terapéutico que ofrece la naturaleza para volver a conectar con uno mismo y con el momento presente.

Por suerte para sus habitantes, se trata de algo fácil de conseguir cuando uno vive en Santiago de Compostela. La ciudad tiene relativamente cerca algunos de los mejores arenales gallegos y está rodeada de parajes naturales con aguas cristalinas, algunos de los cuales esconden rincones que aún son prácticamente desconocidos.

Uno de estos sitios ocultos con tanto encanto se encuentra en el embalse de Barrié de la Maza (Negreira), a apenas media hora de la capital. Sobre él habló en su cuenta de Instagram el influencer Pablo Vázquez (@gallegoviajero), que compartió "uno de esos rincones que no salen en las guías": un banco secreto" rodeado de "máxima calma".

Así es el rincón escondido del embalse de Barrié de la Maza

La mayoría de los que visitan la presa acaban en el Mirador de Sopenas, desde el que se tienen "unas vistas privilegiadas de todo el embalse". Sin embargo, Vázquez tuvo la oportunidad de explorarlo desde otra perspectiva, mucho más íntima y pensada para descansar.

"Descubrí un banco de madera frente a un embalse donde lo único que tienes que hacer es sentarte, respirar y relajarte", contó a sus seguidores, alabando la tranquilidad de la localización. El rincón, rodeado de bosque, destaca por su "silencio absoluto" y sus vistas de "agua infinita", y genera según Vázuquez "una sensación que no se puede explicar, solo sentir".

El banco se encuentra en el margen de la carretera, justo entre un robusto árbol y la película de agua. "Las vistas te reinician la cabeza.Cuídalo y respétalo", aconsejaba el influencer.

Vázquez también aprovechó para recomendar el paraje natural que rodea el embalse de Barrié de la Maza, por el que se puede dar un paseo tranquilo y "desconectar del mundo real".

"¿Cómo puede existir algo así y que casi nadie lo conozca?"

El influencer se mostró sorprendido por lo poco conocido que es este rincón, que resulta perfecto para hacer una escapada natural en la provincia de A Coruña. "Es de estos lugares que te hacen pensar: ¿cómo puede existir algo así y que nadie lo conozca?", escribió en su post de Instagram.

Aunque el enclave tiene buenas vistas del embalse de Barrié de la Maza, se puede disfrutar de unas más completas a solo 7 minutos en coche y de forma totalmente gratuita.

Los amantes más apasionados de las panorámicas también pueden acercarse a otro de los miradores cumbre de Negreira, el Mirador do Cotro, desde el que pueden avistarse hasta 30 concellos.