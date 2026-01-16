Vedra pide más agentes ante la ola de robos en el cinturón de Santiago: "Estamos moi preocupados"

"Estamos moi preocupados", admite el alcalde de Vedra, Carlos Martínez, uno de los regidores del área compostelana que estos días ha podido pulsar directamente el nerviosismo que se respira en muchas aldeas del rural ante la oleada de robos que desde el pasado mes de diciembre ha afectado a viviendas de la propia Vedra, Teo, Boqueixón, Trazo o A Estrada.

Todo apunta a que detrás los asaltos está la misma organización, la llamada Banda del Volvo, en referencia a la marca de uno de los vehículos de alta gama -el otro es un Mercedes clase A- que testigos presenciales vieron circular por algunas de las zonas en las que se cometieron los delitos.

Aunque la Guardia Civil sigue la pista a los ladrones -presumiblemente, varios y originarios del este de Europa-, la ausencia de avances en las pesquisas y el hecho de que los robos se sigan produciendo -los últimos en la comarca del Deza, en concreto en varias viviendas de la zona periurbana de Lalín, según informa Salomé Soutelo en Faro de Vigo, del mismo grupo que este diario- hace que sean muchos los vecinos que han empezado a cambiar sus rutinas diarias por temor a dejar sus casas a merced de los cacos. Hay quien ha optado por contratar algún sistema de seguridad, como alarmas o cámaras de videovigilancia, y quien procura dejar señales de que hay gente en la vivienda, como ropa en el tendal o luz en alguna de las estancias.

"Ao final, o que detectamos é que hai unha falta de efectivos da Garda Civil moi grande", reconoce el alcalde de Vedra. Aunque agradece, eso sí, el "esforzo brutal" que, a su juicio, están haciendo los efectivos de la Benemérita en la comarca, sobre todo desde que se produjeron los primeros robos -en zonas de Teo como Mouromorto, Insua y Os Tilos-, el regidor cree que el cuadro de personal del instituto armado es en estos momentos "absolutamente insuficiente".

Más patrullas en el rural

"O que demandamos é que se poida facer un traballo de control e vixilancia", señala Martínez, que echa de menos ver más patrullas de la Guardia Civil por las zonas rurales de la comarca. "Antes, os veciños vían os coches, pero agora, ademais de que faltan axentes, non hai persoal especializado e moitos dos efectivos son persoal provisional. Son os que son e non poden estar no cuartel e patrullando ao mesmo tempo", lamenta.

La demanda del alcalde vedrés se suma a la que a finales de diciembre hacía la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, que, tras reunirse con el comandante de puesto principal de la Guardia Civil en Milladoiro, Jesús Tobar, solicitaba al delegado del Gobierno en Galicia, Peddro Blanco, un incremento de los efectivos de la Benemérita para ampliar las labores de vigilancia en el municipio. En el vecino Ames, sin embargo, no hay constancia de denuncias por robos en casas, según confirman a este diario desde el Gobierno local.

En los numerosos robos que se han producido desde diciembre el modus operandi es siempre el mismo: los ladrones acceden a las viviendas de día, aprovechando una salida de los propietarios, muchas veces a la hora de la siesta, y actúan con gran rapidez, desvalijando en cuestión de minutos el inmueble, del que se llevan dinero en efectivo y joyas.