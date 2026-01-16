La Xunta muestra su apoyo al sector pesquero, que el lunes inicia un paro contra las nuevas normas de la UE

La Consellería do Mar ha mostrado su apoyo a la flota en su rechazo a las nuevas normas de control pesquero impuestas por la Unión Europea, una medida que, según los representantes de las cofradías, es "imposible de cumplir" y solo "sirve" para poner sanciones a los profesionales.

Ambas partes se han reunido este viernes en la sede de la Xunta, antes de la cita prevista para el próximo lunes, 19 de enero, con el Ministerio de Pesca. Las cofradías ya indicaron que pararán el lunes y decidirán después de este encuentro si continúan con el amarre en protesta contra estas nuevas exigencias.

El presidente de la federación nacional de cofradías, Basilio Otero, ha calificado la problemática como la "peor desde hace muchísimo tiempo", puesto que si lo habitual, ha dicho, es que la flota se enfrente a normativa "difícil de cumplir", esta es "imposible".

Por su parte, el presidente de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez Sieira, ha subrayado que los representantes de los pósitos llevan tiempo advirtiendo de "lo que iba a pasar", con escritos a europarlamentarios incluidos. "La norma salió adelante" y "las consecuencias las estamos teniendo ahora", ha constatado.

Por último, el presidente de la federación de cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas, ha ahondado en que "hay cosas que son imposibles" y esto lo equipara con tener que hacer "un agujero de 20 centímetros en la pared y salir por él".

Sin solución dos años después

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha dicho apoyar "las demandas del sector" y ha mostrado su sorpresa pues "dos años después de haberse publicado estas disposiciones que entran ahora en vigor" y cuando "se hicieron alegaciones por parte de la Xunta y del sector para flexibilizar, conseguir periodos transitorios y exenciones para la pesca artesanal (...) todavía no hay una solución", y es de aplicación desde enero.