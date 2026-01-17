Galicia celebrará con varios actos los 75 años de ‘La Colmena’ de Cela
El conselleiro de Cultura realizó una ofrenda floral ante la tumba del Premio Nobel con motivo del 24 aniversario de su fallecimiento
Redacción
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participó este sábado en el homenaje a Camilo José Cela, celebrado en el cementerio de Iria Flavia, en Padrón, con motivo del 24 aniversario del fallecimiento del escritor.
Én su intervención destacó «el importante papel que tiene la Fundación Cela en la preservación de su legado y para nuestra cultura a través de sus diversas iniciativas».
Con la ofrenda floral, en la que participó también el alcalde de Padrón, Anxo Arca, la Xunta recuerda al Premio Nobel, una de las figuras más relevantes de la literatura gallega y en torno a la cual se realizarán varias actividades culturales en un año en el que se celebra el 75 aniversario de la publicación de una de sus obras más reconocidas: La Colmena.
