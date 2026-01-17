Malpica, Laxe, Cabana e Ponteceso rexistran unha queixa común ante Movistar polos continuos cortes
Advirten que, ademais da afectación para particulares, negocios e centros públicos, dificúltase o cumprimento dos prazos administrativos
Os concellos de Malpica de Bergantiños, Laxe, Cabana de Bergantiños e Ponteceso rexistraron unha queixa formal conxunta ante a compañía Movistar–Telefónica polos «reiterados cortes» no servizo de Internet e telefonía fixa que se veñen producindo desde hai varios meses.
Estas interrupcións están a afectar á veciñanza, ao tecido económico local e ao normal funcionamento das administracións municipais, dificultando a atención á cidadanía e o cumprimento de prazos administrativos.
Desde o Concello malpicán alegan ao respecto que durante os dous últimos meses os clientes de dita empresa, non así os que pertencen a compañías que usan a liña principal de Movistar, sufriron varios cortes «inxustificados» que dificultan certas actividades do seu día a día.
Vivendas particulares, negocios, o centro médico, o centro de de día, os colexios... Son moitos os afectados por esta problemática que está a producirse nas catro localidades citadas, que forman parte da comarca de Bergantiños.
Trátase de situacións que tamén afectan seriamente á actividade das administracións locais, «poñendo en perigo os prazos administrativos e obstaculizando a labor dos traballadores municipais que precisan dos servizos contratados para realizar as súas tarefas habituais», explican dende o Goberno local de Malpica.
Os catro concellos que interpuxeron esta queixa formal solicitan á mencionada compañía telefónica que resolvan de forma definitiva estes problemas técnicos que impiden prestar un servizo de calidade aos clientes, ao consideralo «unha falta de respecto e de profesionalidade».
Ao longo desta semana foron tres os cortes prolongados que se produciron no servizo, polo que os alcaldes dos catro concellos califican de neglixente a actitude da compañía Movistar.
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- David Uclés, premio San Clemente: 'Estoy muy unido a Santiago y a sus bibliotecas
- Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago
- Santiago afronta este viernes una nueva jornada de huelga de buses