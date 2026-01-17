Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Malpica, Laxe, Cabana e Ponteceso rexistran unha queixa común ante Movistar polos continuos cortes

Advirten que, ademais da afectación para particulares, negocios e centros públicos, dificúltase o cumprimento dos prazos administrativos

Imaxe de arquivo de antenas de telefonía móbil no Picoto, en Val do Dubra. / L.N.F.

Suso Souto

Malpica

Os concellos de Malpica de Bergantiños, Laxe, Cabana de Bergantiños e Ponteceso rexistraron unha queixa formal conxunta ante a compañía Movistar–Telefónica polos «reiterados cortes» no servizo de Internet e telefonía fixa que se veñen producindo desde hai varios meses.

Estas interrupcións están a afectar á veciñanza, ao tecido económico local e ao normal funcionamento das administracións municipais, dificultando a atención á cidadanía e o cumprimento de prazos administrativos.

Desde o Concello malpicán alegan ao respecto que durante os dous últimos meses os clientes de dita empresa, non así os que pertencen a compañías que usan a liña principal de Movistar, sufriron varios cortes «inxustificados» que dificultan certas actividades do seu día a día.

Vivendas particulares, negocios, o centro médico, o centro de de día, os colexios... Son moitos os afectados por esta problemática que está a producirse nas catro localidades citadas, que forman parte da comarca de Bergantiños.

Trátase de situacións que tamén afectan seriamente á actividade das administracións locais, «poñendo en perigo os prazos administrativos e obstaculizando a labor dos traballadores municipais que precisan dos servizos contratados para realizar as súas tarefas habituais», explican dende o Goberno local de Malpica.

Os catro concellos que interpuxeron esta queixa formal solicitan á mencionada compañía telefónica que resolvan de forma definitiva estes problemas técnicos que impiden prestar un servizo de calidade aos clientes, ao consideralo «unha falta de respecto e de profesionalidade».

Ao longo desta semana foron tres os cortes prolongados que se produciron no servizo, polo que os alcaldes dos catro concellos califican de neglixente a actitude da compañía Movistar.

