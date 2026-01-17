La renovación de la red de agua de la rúa Loureiro garantiza un suministro de calidad a 200 familias de Os Tilos, en Teo

La Xunta y el Concello de Teo acaban de completar las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la rúa Loureiro, una actuación que beneficiará a más de 200 familias de Os Tilos.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó este sábado la zona con la alcaldesa, Lucía Calvo, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández.

La obra la acometió el Concello con una inversión de 30.100 € de la Xunta y consistió en la sustitución de la antigua red, de la que parten todas las acometidas de los edificios localizados a lo largo de la vía.

Los vecinos de la zona sufrían cortes puntuales de agua por averías frecuentes, con las consiguientes molestias y costes de reparación. Vázquez dijo que «gracias a la renovación ejecutada, las viviendas de la rúa Loureiro tienen garantizado un suministro de agua potable continuo y de calidad».

Con anterioridad, el Concello renovó en Os Tilos la red de agua de las calles Carballo y Buxo.

Ángeles Vázquez incidió en que esta obra se enmarca en un convenio de colaboración suscrito en noviembre del año pasado entre la Consellería y el Gobierno municipal, una fórmula que, tal y como destacó, se utiliza habitualmente para apoyar a las entidades locales con la financiación de pequeñas actuaciones hidráulicas muy necesarias.

En este sentido, subrayó que el apoyo de Augas de Galicia a las administraciones locales se traduce no solo en la construcción de grandes obras e infraestructuras de abastecimiento y depuración, sino también en su implicación directa en proyectos de menor envergadura pero que ofrecen una solución técnica viable a problemas relacionados con la prestación de estos servicios y que, por ese mismo motivo, tienen un impacto muy positivo en la calidad de vida de la vecindad.

De hecho, recordó que solo el año pasado el organismo hidráulico autonómico suscribió una docena de convenios similares al de Teo para financiar otras tantas actuaciones y con una inversión global por parte de la Xunta de más de 1,5 millones de euros.

Este apoyo a las administraciones locales se refleja también en los Orzamentos de 2026, con un presupuesto global de Augas de Galicia de 151,7 millones de euros (un 5,5% más que en 2025), de los que 7 de cada 10 euros se destinarán a abastecimiento y saneamiento —108,7 millones de euros— y casi la mitad —73,6 millones—, específicamente a inversiones para mejorar o construir infraestructuras hidráulicas.