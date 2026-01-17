Román Rodríguez supervisa las mejoras realizadas en el colegio Ortigueira de Vedra

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó esta mañana el colegio Ortigueira, de Vedra, donde la Xunta invirtió casi 420.000 euros en diversas obras de mejora.

La intervención permitió crear un nuevo espacio cubierto en el exterior, reformar el gimnasio y ampliar el comedor con una terraza.

En palabras del conselleiro, la actuación es un "ejemplo del modelo de centros flexibles y multidisciplinares que propone el Plan de nueva arquitectura pedagógica". En este sentido, destacó el hecho de que el nuevo espacio cubierto permita trasladar el comedor al exterior y reactivar el uso de una zona de patio que estaba sin utilizar, "ampliando los espacios de ocio que pueden usar los alumnos en los días de mal tiempo".

Según detalló Rodríguez, el Gobierno gallego lleva invertidos más de 1,1 millones de euros en la última década en los dos colegios de Vedra. Y es que, además de esta obra, la Consellería acometió en 2020 la ampliación del Centro Público Integrado Plurilingüe de Vedra, para dotarlo de un nuevo aulario para Secundaria, con una inversión de más de 840.000 euros.

Un momento de la visita realizada por el conselleiro de Educación al colegio Ortigueira de Vedra / CEDIDA

Detalles de la intervención

La actuación supuso la reforma de una superficie de 397m² y la construcción de otros 220m² de espacio útil.

El nuevo espacio cubierto, situado en la fachada oeste del edificio de Primaria, está conectado con el gimnasio mediante puertas correderas y transparentes. También se instaló un aseo adaptado y un almacén en el interior del gimnasio. A mayores se colocaron gradas que salvan el desnivel con el patio descubierto, lo que posibilita la celebración de actos para toda la comunidad educativa.

La cubierta del nuevo espacio crea en la primera planta una terraza de algo más de 100 m² que está conectada con el comedor y, a través de una pasarela adaptada con barandilla, también con el patio sur, activando un espacio natural que estaba en desuso hasta ahora.