La Xunta invertirá 1,1 millones en la rehabilitación del colegio Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó este sábado el proyecto de rehabilitación integral del Centro Público Integrado Aurelio Marcelino Rey García, en la localidad pontevedresa de Cuntis.

La Xunta invertirá en esta obra 1,1 millones de euros para mejorar el aislamiento térmico del centro, con la consiguiente reducción del consumo energético y la huella medioambiental del edificio.

El titular de Educación explicó que esta actuación está incluida en el Plan de nova arquitectura pedagóxica, "la hoja de ruta con la que estamos modernizando los centros de enseñanza gallegos, además de hacer las lógicas actualizaciones necesarias en las instalaciones de colegios como este, que tienen casi medio siglo de antigüedad".

La obra está actualmente en fase de contratación y tiene un plazo de ejecución de nueve meses desde el momento en que se inicien los trabajos. La previsión es conseguir un ahorro del 57,6% en consumo de energía y del 61,4 en emisiones de CO 2 .

Tal y como detalló Román Rodríguez, esta actuación forma parte del paquete de 16 obras de mejora en centros educativos para el año 2026 que la Consellería de Educación licitó ya por un importe total de más de 16 M€. En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 M€, un 4% más.

En concreto, se acometerá la renovación de toda la envolvente. En el caso de la cubierta, se instalan 1.869 m² de panel sándwich y lana de roca, sustituyendo canalones y bajantes. También se cambiará la cubierta en el patio posterior y se saneará su estructura.

En lo que respecta al aislamiento por la fachada, se realizará mediante inyección en cámara en el edificio y en el comedor con perlas expandidas EPS y aplicando sistema SATE en la parte que fue ampliada, un total de 2.097 m².

La carpintería exterior (130 ventanas y 11 puertas) se cambiará por una nueva de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de doble acristalamiento y cámara de aire intermedia. Se incluirá el cambio de las persianas y cajas.

La rehabilitación integral incluye, igualmente, actuaciones en el interior del centro, como la instalación de 515 luminarias led y focos exteriores o el cambio del pavimento en las aulas de Infantil. También se cambiará el falso techo del área de la antigua vivienda del conserje (que hoy acoge almacenes y el aula de convivencia inclusiva) y del comedor.