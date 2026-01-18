Avisan de posibles fallos de funcionamiento de un cajero automático en Bertamiráns

El Concello de Ames avisa a través de su página web de la denuncia de un vecino de Bertamiráns por el mal funcionamiento de un cajero automático situado en la avenida da Maía, de Bertamiráns, en concreto entre los números 34 y 36.

Según trasladó este vecino al Concello, varias personas se han visto afectadas por una posible pérdida de dinero debido a un fallo del cajero automático. Al parecer, al retirar efectivo el cajero entrega menos dinero del que le fue solicitado.

La Policía Local de Ames está elaborando una lista de personas afectadas y anima a los potenciales perjudicados a acudir a la oficina de la Policía Local, situada en la rúa Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns, para denunciar los hechos y crear así un grupo de personas damnificadas.