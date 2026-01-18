Dumbría llevará a Fitur su espectáculo audiovisual sobre la cascada del Ézaro

El Concello de Dumbría deslumbrará el próximo miércoles 21 en la feria internacional de turismo Fitur, en Madrid, donde el alcalde, Raúl González, promocionará, a las 15.30, en el stand de Turespaña, el espectáculo audiovisual nocturno que se estrenó el verano pasado en la cascada del Ézaro.

Una experiencia inmersiva de luz y sonido que pone en valor un enclave excepcional: la cascada más grande de Europa que desemboca directamente en el mar, en un entorno granítico único.

Un espectáculo que, bajo el título O eco do Ézaro, atrajo el verano pasado a una media de casi 4.000 visitantes para disfrutar de una proyección de 8 minutos en la que se narra una historia en la que la Reina Lupa y el Monte Pindo son protagonistas. Este verano podrá comtemplarse de nuevo en bucle los viernes, sábados y vísperas de festivos, entre las once y las doce de la noche... y de manera gratuita.

Por su parte, la asociación Ría da Estrela (en la que se agrupan los concellos de Lousame, Muros, Noia, Outes y Porto do Son) presentará en Fitur dos nuevas peregrinaciones marítimas. Una, con etapa previa en Oporto: la VI Ruta Rías Baixas-Camiño da Ría Muros-Noia que, tras convertirse en la peregrinación marítima más numerosa de la historia moderna y en la actividad náutica no competitiva con mayor número de participantes en la Europa atlántica, ahora afrontará el desafío de crecer hacia Portugal.

Los patrones que así lo deseen podrán iniciar la navegación en Oporto, con reagrupamientos en Esposende y Viana do Castelo.

La otra nueva ruta de peregrinación es la vinculada al itinerario cultural Vía Querinissima, que relaciona a catorce países.

Bajo el lema El Camino Marítimo, una singladura histórica hacia a Compostela, ambos itinerarios de peregrinación se presentarán el jueves 22 a las 16.30 horas en el stand de Galicia en Fitur.