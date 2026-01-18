Herida una joven al chocar contra un muro y otro coche en Boqueixón
Fue trasladada al Clínico de Santiago con dolor en el pecho
Una mujer resultó herida esta mañana en un accidente de tráfico registrado en Boqueixón. El suceso se produjo en la travesía de Rubial, cerca de Lestedo, en torno a las 10.00 horas de este domingo.
De acuerdo con la información proporcionada por la central de emergencias 112 Galicia y por Protección Civil de Boqueixón, que se desplazó al lugar del suceso, la víctima, una mujer joven, aunque se desconoce su edad, impactó con su vehículo contra un muro de bloques de cemento. A consecuencia del impacto, el turismo, un Opel Astra, se desplazó de nuevo a la carretera y acabó golpeando otro coche, en el que viajaba un único ocupante.
Tras avisar al 112, que movilizó a los efectivos de urgencias del 061, la mujer fue trasladada al Clínico de Santiago con dolor en el pecho. El ocupante del otro vehículo resultó ileso.
En el momento del accidente se registraba en la zona una densa niebla.
Los padres de la joven, residentes en Ardilleiro Grande, fueron avisados de lo ocurrido y se desplazaron al lugar del suceso.
El vehículo siniestrado sufrió daños de consideración.
