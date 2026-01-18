Jacobo Paz recolle en Negreira o premio de poesía Ardeiro
O autor coruñés recibe 2.500 euros e a edición da obra ‘Kensington'
A compostelá Isabel Mancebo foi finalista
O poeta coruñés Jacobo Paz Limia recolleu o venres o primeiro premio do Certame de poesía Xosé M. López Ardeiro, que convoca o Concello de Negreira coa colaboración da Dirección Xeral de Cultura.
Na súa décimo cuarta edición, o xurado do certame decidiu galardoar o poemario Kensington, de Paz Limia, mentres que a compostelá Isabel Mancebo Portela resultou finalista coa obra presentada baixo o título Cartografía miúda.
O acto de entrega dos galardóns celebrouse no auditorio Afonso Eanes do Cotón, coa asistencia do alcalde negreirés, Manuel Ángel Leis, e do director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Tamén contou coa presenza do xurado, presidido por José Antonio Ponte Far e integrado por María Rey, Diana Varela e Xulio Varcálcel.
Leis entregoulle ao gañador un premio económico de 2.500 euros e a edición de 300 exemplares do seu poemario a través da editorial Medulia. Pola súa banda, Mancebo recibiu un premio de 500 euros.
A nota musical da noite puxérona os rapaces e rapazas do grupo de violíns da escola municipal de música de Negreira.
Ao certame presentáronse 60 poemarios, dos que o xurado resaltou a súa gran calidade.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- El Ensanche celebra el plan para Santiago de Chile pero pide más aparcamiento: «Lo ideal es el modelo de Pontevedra»
- Oleada de robos: vecinos de Ames recurren a grupos de Whatsapp para avisar sobre «movimientos sospechosos»
- Rebelión a bordo: la flota de bajura inicia el lunes un amarre indefinido ante las duras normas que impone la UE
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida