Entregados en Teo los Premios Alfredo Iglesias: reconocimiento a la cultura, la acción social y la defensa de los derechos humanos

La quinta edición de los Premios Alfredo Iglesias, impulsados por el diseñador teense Álex Regueiro, se celebró este viernes en Teo con la entrega de galardones a personas y entidades destacadas por su labor cultural, compromiso social y defensa de los derechos humanos. La gala, presentada por Carlos Tresandí y con la colaboración del mago Iván Tourís, llenó el Hotel Congreso de público y emoción.

En esta edición, los galardonados fueron: Paula Carballeira, Wöyza, Museo do Pobo Galego, Tareixa Navaza, Katuxa Platero, La Central Heladera, Esther Estévez, Kiko da Silva, Casa Museo Rosalía de Castro, Jorge Mira, Fuco Reyes, Leila Nachawati, Down Compostela, Idoia Cuesta, José Luis Míguez, Eirís Makencie, Marisa Prisa, así como Maca Reimúndez y Carmen Fernández. El reconocimiento destaca su dedicación a la cultura, la promoción de la lengua gallega y la acción social.

El acto contó con la presencia de destacadas figuras del mundo de la cultura, la política, las artes y el ámbito social, como Mercedes Queixas Zas, Mercedes Rosón, Tino Martínez, Avelino González, Ramón Castro, Ángel Currás, María Xosé Rodríguez y Juan Luis Méndez-Rojo.

La gala no solo sirvió para entregar premios, sino también como tribuna de posicionamiento social y político. Con intervenciones sobre la defensa del país y de la lengua gallega, la denuncia del imperialismo, el genocidio en Gaza, la revolución de las mujeres en Irán, así como asuntos más cercanos como la sanidad pública, los discursos mostraron un claro compromiso con la justicia y la igualdad, tal y como destacó Tareixa Navaza.

Uno de los momentos más emotivos fue la ovación a Leila Nachawati, activista y defensora de los derechos humanos, recientemente editora de la obra revisada «Cuando la revolución termine», centrada en Siria.

Además, durante el acto se dieron a conocer los premiados de 2027:

Literatura: Marica Campo

Marica Campo Música: Loita Amada

Loita Amada Acción Patrimonial: Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega Comunicador: Manuel Vicente (Efervescencia)

Manuel Vicente (Efervescencia) Moda: CIFP Paseo das Pontes

CIFP Paseo das Pontes Promoción de la lengua: A Mesa pola Normalización Lingüística

A Mesa pola Normalización Lingüística Ilustración: Luis Dávila

Luis Dávila Acción Cultural: Paula Carballeiro y Encarna Lago

Paula Carballeiro y Encarna Lago Ciencia: Elena Vázquez Cendón

Elena Vázquez Cendón Artes: Yoseba MP

Yoseba MP Proyecto teense del año: «A Loita Final» de Mabel Rivera y Enrique Banet

«A Loita Final» de Mabel Rivera y Enrique Banet Acción solidaria: Asociación Ulla Viva

Asociación Ulla Viva Acción social: ARELA

ARELA Artesanía: Creativas Galegas

Creativas Galegas Trayectoria: Xosé Lois Bernal (Farruco)

Xosé Lois Bernal (Farruco) Premio a la memoria: Dolores Bouzón y Xosé Manuel Piñeiro

Dolores Bouzón y Xosé Manuel Piñeiro Premio a la memoria democrática: Moncho Reboiras

La entrega contó con fotografías de J. Magariños, que captó tanto la emoción de los galardonados como el ambiente de camaradería y reivindicación que caracterizó la noche.

Los Premios Alfredo Iglesias, que llevan el nombre del fotógrafo y escritor gallego fallecido en Teo en enero de 2021, consolidan así su apuesta por reconocer el talento, la creatividad y la acción social en Galicia.