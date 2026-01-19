Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eximen a una aldea de Melide de pagar la traída por los incendios: Penagundín, de cinco vecinos

Sufrieron las llamas de un siniestro originado en Toques durante el verano

Medio Ambiente obliga a que tampoco se les cobre el canon por depuración

Incendio originado en Toques en agosto de 2025 y que afectó a Melide

Incendio originado en Toques en agosto de 2025 y que afectó a Melide / Eliseo Trigo

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

La Consellería de Medio Ambiente acaba de eximir de abonar el canon de depuración y traída a los núcleos afectados por los incendios a partir del 28 de julio de 2025 que provocaron la activación del Peifoga en situación 2. Y entre todos, solo uno pertenece a la comarca: la aldea de Penagundín, en Melide... de cinco vecinos y afectada por las llamas originadas en Toques.

El volumen total exento será aquel que se corresponda a un mes de consumo del período de facturación que comprenda, total o parcialmente, el ámbito temporal de vigencia de la activación de la situación 2 del concreto incendio forestal.

Municipios de la comarca

Además, se especifica que las entidades suministradoras están obligadas a aplicar la exención indicada. Hay que recordar que dicha situación 2 también se activó en Xaviña (Camariñas) y Corme Aldea, ya en Ponteceso.

En caso de que, en el momento de la entrada en vigor de esta exención, dichas entidades suministradoras ya hayan sido facturadas en alguno de los períodos que incluyan (total o parcialmente) consumos posteriores al 28 de julio de 2025, tendrán que regularizar el importe del canon repercutido si fuese de aplicación la exención, bien devolviendo los importes o bien compensándoselos en futuros cobros.

