MASCOTAS
Buscan a Chispa, unha setter inglés, desaparecida en Cee
Foi vista por última vez o domingo pola zona de Xallas
O Concello de Cee informa da desaparición de Chispa, unha cadela de raza setter inglés, de Ameixenda. Os seus donos apelan á colaboración cidadá para tentar de localizala.
Chispa, de cor marrón e branca, foi vista por última vez o domingo ás 23.00 horas, pola zona de Xallas. Trátase dun animal moi activo ao que lle gusta o monte, polo que non se descarta que poida atoparse noutras zonas próximas, como Pereiriña, Lires, Fisterra ou Muxía.
Leva colar co seu nome e número de contacto: 687 716 572. "É unha cadela moi dócil, aínda que asustadiza. Pregamos a colaboración da veciñanza. Se alguén ten información ou a localiza, rogamos que contacte co número indicado ou a través do Instagram @markinho_derisas", subliñan.
