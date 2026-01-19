Cee acude a Fitur como un destino «que no se visita, se siente»

Cee se presentará el miércoles en Fitur como un destino que va más allá de la visita y entra en el terreno de la emoción. Lo hará en el stand de Turespaña, donde dará a conocer un nuevo relato de marca basado en la identidad, la memoria y el vínculo emocional con el territorio.

La alcaldesa, Margarita Lamela, será la encargada de presentar la nueva identidad visual del destino, una marca que nace desde dentro, construida a partir de la memoria colectiva y de una manera muy particular de entender la vida. Bajo el lema Cee, muy cerca, muy tuyo, el municipio apuesta por una comunicación auténtica, cercana y profundamente humana.

Cartel promocional de la presentación de la campaña en Fitur 2026. / Cedida

«Esta nueva identidad no se limita a una renovación estética. Es una forma de contar Cee desde lo que se siente: la cercanía de su gente, la fuerza de su paisaje, la calma de sus ritmos y la conexión emocional que permanece en quien lo descubre», afirma la regidora.

La presentación se completará con la proyección de un nuevo vídeo promocional, de tono emotivo y narrativo. Un recorrido sensorial por sus paisajes, sus historias y su esencia, «que refuerza la idea de que Cee no se explica, se vive».

Con esta presentación, Cee dará un paso decisivo en su proyección turística, apostando por una marca con alma y coherente con su identidad.