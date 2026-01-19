TURISMO
Cee acude a Fitur como un destino «que no se visita, se siente»
La campaña se presentará en el stand de Turespaña
Cee se presentará el miércoles en Fitur como un destino que va más allá de la visita y entra en el terreno de la emoción. Lo hará en el stand de Turespaña, donde dará a conocer un nuevo relato de marca basado en la identidad, la memoria y el vínculo emocional con el territorio.
La alcaldesa, Margarita Lamela, será la encargada de presentar la nueva identidad visual del destino, una marca que nace desde dentro, construida a partir de la memoria colectiva y de una manera muy particular de entender la vida. Bajo el lema Cee, muy cerca, muy tuyo, el municipio apuesta por una comunicación auténtica, cercana y profundamente humana.
«Esta nueva identidad no se limita a una renovación estética. Es una forma de contar Cee desde lo que se siente: la cercanía de su gente, la fuerza de su paisaje, la calma de sus ritmos y la conexión emocional que permanece en quien lo descubre», afirma la regidora.
La presentación se completará con la proyección de un nuevo vídeo promocional, de tono emotivo y narrativo. Un recorrido sensorial por sus paisajes, sus historias y su esencia, «que refuerza la idea de que Cee no se explica, se vive».
Con esta presentación, Cee dará un paso decisivo en su proyección turística, apostando por una marca con alma y coherente con su identidad.
