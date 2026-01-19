MANIFESTACIÓN
Cientos de personas arropan al sector pesquero en Corcubión
A la protesta se sumaron ocho cofradías de Costa da Morte
Cientos de personas se manifestaron esta tarde desde Corcubión a Cee para mostrar el rechazo del sector pesquero a la obligatoriedad del diario electrónico de a bordo (DEA) en la flota pesquera artesanal.
La protesta, a la que se sumaron las cofradías de Camelle, Camariñas, Corcubión, Muros, Fisterra, Laxe, O Pindo y Lira, estuvo encabezada por una pancarta con el lema Cofradías de Costa da Morte en defensa del sector pesquero. Por un reglamento de control justo. ¡Somos pescadores, no oficinistas!.
La secretaria de la cofradía de O Pindo, Mercedes Díaz, dio lectura al comunicado de la Federación Nacional de Cofradías, que rechaza "la burocracia desmedida" y denuncia que las nuevas medidas "imponen una carga operativa inasumible". Alertan además de "un riesgo real" para la supervivencia las 222 cofradías del país y de miles de empleos.
De regreso a Corcubión, los patrones mayores agradecieron el apoyo recibido por parte de la ciudadanía. "A Costa da Morte involucrouse co noso sector", afirmó José Domínguez, armador y portavoz de la cofradía de Corcubión. Anunció además que, "se non hai acordo o amarre da frota continuará e estudaranse novas protestas".
Mociones del BNG
Al acto se sumaron también representantes del BNG da Costa da Morte, entre ellos el diputado Oscar Insua. Anunciaron además que presentarán mociones en los concellos de la comarca.
Los nacionalistas critican que "o PP pretende agora poñerse de lado dos afectados, cando foron eles os que apoiaron a aprobación do regulamento na Unión Europea".
Sandra Insua e Nadia Calviño
Por su parte, la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, dio un paso más en la defensa de la flota artesanal del municipio contactando directamente con Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Investimentos (BEI), para trasladarle la inquietud y el malestar "da xente do mar".
La presidenta del BEI agradeció a la alcaldesa que le transmitiese "un tema tan importante" y mostró su disposición a interceder.
Además, Sandra Insua, y las concejalas Encarna Liñeiro y Begoña Tajes, acompañaron a los marineros y armadores de Camariñas en la concentración convocada en A Coruña.
