Mar de Fábula alerta del "abandono" del entorno de la casa de Man de Camelle

Voluntarios de Mar de Fábula y vecinos de la AAVV A Pergoliña protagonizaron una nueva jornada de limpieza colaborativa en el entorno de la casa de Man de Camelle (Camariñas), durante la cual retiraron 42 kilos de residuos.

Mechero localizado en el entorno de la casa de Man con un sugerente mensaje. / M. F.

"Pretendemos que esta acción sexa algo máis que unha simple limpieza; queremos que se vexa o estado de abandono e falta de mantemento por parte das institucións que realmente poden facer algo deste patrimonio único. Pensamos que hai moita marxe de mellora", afirma Virginia Barros, presidenta de Mar de Fábula.

Algunos de los diversos objetos retirados del jardín artístico de Man. / Mar de Fábula

Entre los residuos retirados por vecinos y voluntarios destaca el hallazgo de un colchón, así como 25 kilos de cabos, 37 botellas, 13 latas, 89 tapones, 3 portalentillas procedentes de un contenedor de un barco que cayó al mar en 2019 y diferentes productos higiénico-sanitarios.

Voluntarios y vecinos limpiaron el entorno de la casa de Man, en Camelle. / M. F.

Tras la limpieza y una parada técnica para reponer fuerzas, los participantes en la jornada visitaron el Museo Man de Camelle, "onde apreciamos parte da súa obra/denuncia, realizada con botellas de plástico", subraya Virginia Barros, quien recuerda que Manfred Gnädinger, conocido como Man de Camelle, "foi un dos primeiros crebeiros da Costa da Morte".

Doce años de activismo

La Asociación Mar de Fábula celebra este mes su duodécimo aniversario y "casualmente, a nosa primeira limpeza foi aquí, na contorna da casa/xardín artístico de Man", recuerda su presidenta, quien agradece "a colaboración de todas as persoas que participaron nesta acción".