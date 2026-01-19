XORNADA
O GALP Costa da Morte dá a coñecer a nova liña de axudas en Buño
Á cita están convocados empresarios, confrarías e concellos
O GALP Costa da Morte organiza o martes, día 20, unha xornada informativa sobre as axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo no marco do Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura 2021-2027, correspondentes ao ano 2026.
A xornada, que terá lugar na sede do GALP en Buño (Malpica) de 17.00 a 19.00 horas, está dirixida a toda empresa, autónomo, asociación, confraría de pescadores, concellos e entidades interesadas en obter información desta liña de axudas ou que estean pensando en solicitar unha subvención nesta convocatoria.
O equipo técnico presentará a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do GALP Costa da Morte, e ofrecerá información sobre liñas de apoio e axudas , así como requisitos e novidades respecto das convocatorias anteriores.
As axudas están dirixidas a proxectos que valoricen o territorio, creen emprego, e fomenten a participación de mulleres e mocidade como relevo xeracional en actividades do sector pesqueiro ou ligadas ao territorio, fomentando a economía azul , a creación de emprego e actividade económica, a posta en valor dos produtos do mar e o impulso do aproveitamento do patrimonio cultural e medioambiental.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Los sindicatos del transporte solicitan reunirse con la patronal: «Agardamos unha proposta seria»
- La transformación del conector central de Santiago: 22 equipos presentan sus propuestas y solo 5 pasarán a la final
- Impresionante chalet de obra nueva a las puertas de Santiago: diseño, eficiencia y naturaleza en un entorno privilegiado
- Polémica en Santa Marta por una obra autorizada junto a un hórreo centenario: «Estamos co medo de que se nos veña todo abaixo»
- Herida una joven al chocar contra un muro y otro coche en Boqueixón
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney