Pandolo rechaza que intentase matar a tres ordenses y piden liberarlo por esquizofrenia

Termina el juicio contra José Manuel Martínez Pandolo, el mazaricano al que acusan de intentar matar a tiros a tres vecinos de Ordes cuando lo sorprendieron en su casa. El abogado del sujeto, por su parte, ha pedido la libre absolución, tras asegurar su cliente que «no quise matar a nadie» y que «la pistola se disparó cuando yo estaba en la carretera, cuando me disponía a marchar», aportaba el detenido.

La Fiscalía, por contra, elevaba su petición de pena a 36 años y tres meses. Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2023, presuntamente cuando Pandolo se desplaza en bicicleta por el entorno de Buscás, en Ordes, y optaba por acceder a una vivienda y, posteriormente, intentar robar un coche. Efectuó varios disparos, uno de los cuales hirió en el abdomen a un hombre .

Sin acreditar

Sin embargo, y a juicio de José Martín Fuentes, el abogado del reo, al menos en uno de los disparos «no queda acreditado que tuviera esa intención, si no más bien la de intimidar». En lo que atañe al herido, admite que «sí que fue en un forcejeo, pero no es un homicidio en grado de tentativa como lo califica el Ministerio Fiscal, sino que son unas lesiones con un instrumento peligroso; y en el tercero no queda acreditado que él accionase el gatillo».

Y de igual modo, al abogado le llamó la atención «que cuatro personas no cuentan los hechos de igual forma. Y queríamos hacerle ver al tribunal que esa objetividad en los hechos no es total, como sostiene el Ministerio Fiscal», explicaba el letrado en el juicio que se celebra en Santiago. La defensa alega la eximente completa por esquizofrenia del acusado o atenuante cualificada.