Quince concellos del cinturón de Santiago fortalecen su alianza en torno a la Vía Mariana

Más allá del todopoderoso Camino de Santiago, existe un itinerario de peregrinación más humilde desde el punto de vista turístico, pero con gran potencial, que atraviesa Galicia de sur a norte, muy próxima a la costa: la Vía Mariana, que a lo largo de 400 kilómetros conecta santuarios marianos, desde el de Sameiro, en Braga (Portugal) hasta el de A Barca, en Muxía.

La ruta atraviesa 15 municipios del cinturón compostelano: Cuntis, Valga, Pontecesures, Padrón, Teo, Santiago, Brión, Ames, Negreira, A Baña, Santa Comba, Mazaricos, Zas, Vimianzo y Muxía.

Algunas de estas localidades comparten un tramo de esa ruta con el Camino de Santiago, como Padrón, cuna del fenómeno jacobeo y que, al igual que los concellos que no están en ese itinerario de peregrinación, es de los más interesados en aprovechar al máximo el potencial que supone la Vía Mariana.

En concreto, en el tramo comprendido entre Herbón (donde se encuentra el templo de Santa María, del siglo doce) e Iria Flavia (donde se ubica otro bajo la misma advocación que fue sede del arzobispado antes que la Catedral de Compostela).

Ambas rutas confluyen en Padrón en dos puntos emblemáticos: la Colegiata de Iria Flavia y el Santuario de A Escravitude.

Itinerario de la Vía Mariana, desde Braga hasta Muxía. / Cedida

Y fue precisamente Padrón el anfitrión de una reunión para avanzar en la promoción y mejora de la ruta. Junto al alcalde padronés, Anxo Arca, y la edil de Turismo, Chus Campos, estuvieron también el regidor de A Baña, José Antonio Pereira, y representantes de los concellos de Ames, Vimianzo, Santa Comba y Brión, así como técnicos y directivos de la Asociación Vía Mariana.

Uno de los acuerdos fue el de coordinar iniciativas de promoción a través de los cinco Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), que disponen de un presupuesto de 150.000 € a tal fin.

Asimismo, se acordó que los concellos lleven a cabo labores de limpieza y señalización en sus respectivos tramos de la Vía Mariana, en la que se prevé colocar además paneles informativos.

Igualmente, realizarán diversas actividades en torno a ese itinerario, especialmente aprovechando el flujo de grupos de visitantes por ese eje turístico.

En primavera habrá una nueva reunión para seguir avanzando en la promoción y en la coordinación de diversas iniciativas en torno a una ruta que, probablemente, se divulgará en Fitur en 2027.