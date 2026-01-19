EDUCACIÓN
Reiteran a petición de reunión ao conselleiro de Educación para reformar o CEIP de Baio
Alcalde, ANPA e dirección do centro lembran que xa se prometeu hai 2 anos
O alcalde de Zas, Manuel Muíño, a dirección e a ANPA do CEIP Labarta Pose, de Baio, reiteran a petición dunha reunión presencial co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para "confimar os prazos para o remate do proxecto e a licitación da obra de mellora do centro".
Consideran que o anuncio do conselleiro nos medios "é, unha vez máis, vendernos fume para que deixemos de facer presión mediática, xa que hai máis de dous anos que adquiriron o compromiso de levar a cabo a rehabilitación integral do colexio e seguimos no mesmo punto".
Lembran que a visita dos técnicos da Xunta para redactar o proxecto realizouse xa no ano 2023, e consideran que "desde aquela houbo tempo suficiente para ter redactado o proxecto e publicar a licitación".
Aseguran ademais que "non imos parar ata que teñamos un compromiso por escrito dos prazos de licitación da obra".
