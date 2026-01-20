Un billete de 10 euros cuando pides 50: achacan los fallos del 'cajero ladrón' de Bertamiráns a su incorrecta carga

Los responsables de NCR, la compañía titular del cajero que entrega menos dinero del solicitado en Bertamiráns (Ames), aseguran que la incidencia «fue originada por una incorrecta manipulación de los cajetines del cajero al realizar la carga, teniendo una denominación distinta de la configurada», al intercambiarse los compartimentos de billetes de 10 y 50 euros.

Según las mismas fuentes, en boca de Jimmy Tarazona, «esta incidencia ocurrió en noviembre y fue solventada», añadiendo que «en estos momentos el cajero funciona con total normalidad y este evento es de una probabilidad muy remota, es decir, no tenemos constancia de otros eventos similares en nuestra red». Sin embargo, este dato choca frontalmente con el precinto policial que, de hecho, impide utilizar dicha terminal.

En cuanto a la manera de reclamar el dinero cargado, pero no suministrado en la retirada, por parte de los clientes, desde NCR informan que se debe de abrir «una incidencia a través de su banco –este mecanismo se denomina 'chargeback'–, y el banco en el cual el cliente tiene contratada su tarjeta reclama a través de los sistemas de intercambio habilitados para ello y nosotros comprobamos que efectivamente la reclamación es correcta, y aceptamos la reclamación», subraya.

Mismo proceso

A su juicio, se trata del mismo proceso «que ocurre cuando hay algún error en la dispensación de efectivo. Es un proceso sencillo y donde su banco se encarga de abrir la reclamación y remitírnosla, una vez la aceptamos la reclamación el dinero se le ingresa al cliente en su cuenta».

Por su parte, desde el Concello de Ames, y tras el precintado del cajero por parte de las fuerzas de seguridad, elevaba este martes a 34 los afectados que dejaron constancia en el cuartel de los fallos. Además, anima a las personas perjudicadas «a acudir á oficina da Policía Local, situada na rúa Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns, para denunciar os feitos e crear un grupo de persoas damnificadas».