Acuerdo con el personal de limpieza de los hospitales de Cee, Barbanza y Salnés

El personal del servicio de limpieza de los hospitales comarcales de Cee, Barbanza y Salnés puso fin a las movilizaciones y ha desconvocado la huelga indefinida, que comenzaría este miércoles, día 21, tras alcanzar un acuerdo con la Consellería de Sanidade, las empresas concesionarias y las direcciones de los respectivos centros sanitarios.

Las concesionarias se comprometieron a iniciar, en el primer trimestre de 2026, las negociaciones de las condiciones de equiparación del personal en los mismos términos que en el resto de hospitales del Sergas, según confirmó Sanidade.

Empresas y representantes sindicales se comprometieron a cerrar la negociación en el primer semestre de 2027. Una vez ratificados los nuevos convenios colectivos en los que se plasmen los acuerdos, la Administración autonómica se compromete a licitar los nuevos contratos de prestación del servicio de limpieza de los tres hospitales,con el fin de que entren en vigor el día 1 de enero de 2028.

Satisfacción

El representante de la CIG, Xabier Santos, calificó de «satisfactorio» el acuerdo alcanzado, después de meses de movilizaciones y concentraciones del personal de limpieza de los tres hospitales. La asamblea de personal del Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, ya ratificó por unanimidad el acuerdo este pasado martes.

Los trabajadores y trabajadoras de dicho servicio tenían previsto también manifestarse el jueves en Santiago, coincidiendo con el debate de una propuesta del BNG en el Parlamento.

El personal de limpieza de dichos hospitales considera que la situación actual es una «discriminación, pois facemos o mesmo labor que nos outros centros» y sus salarios son más bajos y tienen menos derechos laborales que sus homólogos.

Xabier Santos señaló que el acuerdo no solo implica un incremento salarial, sino que también podrán disfrutar de más días de permisos y tendrán más derechos, lo cual hará necesaria la contración de más personal.