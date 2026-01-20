COLABORACIÓN
Buscan unas maletas perdidas entre Zas y Santa Comba
Cayeron del portaequipajes, mal cerrado, de un autobús
Los propietarios de unas maletas extraviadas en un desplazamiento en bus entre Zas y Santa Comba demandan colaboración ciudadana para poder recuperarlas, tras presentar la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.
Sucedió el domingo, día 11 de enero. Al parecer, la puerta del portaequipajes del autobús quedó mal cerrada "o que provocou a caída das maletas durante o percorrido", señalan.
Las maletas, explican, "contiñan efectos persoais, algúns deles de valor sentimental, así como material privado, entre o que se inclúe medicación de uso habitual e material informático de uso persoal". Por ello, solicitan colaboración ciudadana "no caso de que alguén atopase algunha delas ou observase algo que poida resultar de utilidade".
Señalan que, en caso de que alguien encuentre alguna de las maletas, pueden realizar la entrega voluntaria "a través da Policía Nacional, sen necesidade de identificarse nin de presentar denuncia formal, ben de maneira presencial ou chamando ao 091". Una ya fue localizada a la salida de Zas.
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La huelga de autobuses de este lunes vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Sin servicios mínimos: la huelga de buses vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba
- Las obras de modernización del Parador de Santiago obligan a cerrar la histórica puerta principal
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza