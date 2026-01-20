Buscan unas maletas perdidas entre Zas y Santa Comba

Los propietarios de unas maletas extraviadas en un desplazamiento en bus entre Zas y Santa Comba demandan colaboración ciudadana para poder recuperarlas, tras presentar la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Sucedió el domingo, día 11 de enero. Al parecer, la puerta del portaequipajes del autobús quedó mal cerrada "o que provocou a caída das maletas durante o percorrido", señalan.

Una de las maletas fue localizada en la zona de la imagen, en Zas. / Cedida

Las maletas, explican, "contiñan efectos persoais, algúns deles de valor sentimental, así como material privado, entre o que se inclúe medicación de uso habitual e material informático de uso persoal". Por ello, solicitan colaboración ciudadana "no caso de que alguén atopase algunha delas ou observase algo que poida resultar de utilidade".

Señalan que, en caso de que alguien encuentre alguna de las maletas, pueden realizar la entrega voluntaria "a través da Policía Nacional, sen necesidade de identificarse nin de presentar denuncia formal, ben de maneira presencial ou chamando ao 091". Una ya fue localizada a la salida de Zas.