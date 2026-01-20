Buscan a un vecino de Carballo desaparecido desde el lunes

José Luis Rey Rey, vecino de Carballo de 75 años, se encuentra en paradero desconocido desde la tarde del lunes, según denunció su familia y, por tal motivo, ya se activó un dispositivo de búsqueda.

En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero azul oscuro y camisa de cuadros verdes y negros. Se cree que pudo marchar con su coche, un Peugeot 307, de color negro, con matrícula 1690 KKT, que tampoco ha sido localizado por el momento.

Quienes puedan haberlo visto o aportar alguna pista de su paradero deben contactar con la Guardia Civil (062) o con los servicios de emergencia.