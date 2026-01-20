Vecinos y oposición detectan fallos al humanizar Milladoiro y exigen multas por estacionar mal

Los remates en la humanización de Milladoiro continúan mientras son los propios vecinos, y la oposición del PP, los que denuncian unos flecos que, a su juicio, varios de los cuales fueron advertidos a tiempo real sin que nadie se encargase de ponerles coto. Asimismo, se ha difundido un modelo de reclamación ante la cantidad de vehículos que están empleando el carril bici para aparcar, pese a que está penado con 200 euros.

Así, entre las deficiencias más señaladas está la ausencia de señales acústicas en semáforos, pasos de cebra deficientes y separados del punto semafórico, falta de suelo rugoso y rampas para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad, carencias en el ajardinamiento o las tan manidas marquesinas, que en lugar de ser niveladas, se han puesto en línea con unas aceras... en pendiente.

Todos estos flecos fueron referidos, y aún lo son, por los propios residentes a este diario, lamentando que el Ministerio de Transportes o el propio Ayuntamiento de Ames permitiese recepción de la obra en las condiciones que actualmente presenta.

Durante enero

La propia Administración municipal requirió al Ministerio que solucione las deficiencias y recuerda que, a lo largo de este mes, los operarios estarán rematando los «flecos» que le quedan a una obra que superó los cuatro millones de euros de inversión, y que en resumen trata de unir las dos mitades de la mayor urbe maiana facilitando el tránsito peatonal y reduciendo de cuatro a dos los carriles.

Precisamente, y ante la falta de estacionamiento, muchos conductores están echando mano del carril bici, una medida que el Concello espera solucionar a lo largo de las próximas horas, y en la que muchos residentes observan una clara falta de civismo.

Desde el PP

Para el PP local, Ames «está a ser noticia xa non a nivel galego senón incluso no ámbito nacional coa súa presenza en informativos nos que se informa do resultado das obras de humanización do Milladoiro», señalando defectos evidentes, como las marquesinas desniveladas.

Los populares destacan que, pese a las «abundantes deficiencias», la obra fue recepcionada el 29 de diciembre. Y dejan claro que «o PP leva tempo advertindo dunha serie de problemas na execución dos traballos e das consecuencias dunha actuación que en vez de mellorar a vida dos veciños é moi posible que a empeore coa alarmante eliminación de prazas de aparcamento e a habilitación dun carril único de circulación por sentido», pese a la incidencia del tráfico y los problemas que se registran al derivarlo por zonas rurales «que viven cada un día un auténtico suplicio».

También lamentan que no se les informase de la creación de una comisión de seguimiento de la actuación, y que no se atendiese su escrito «para que se tomaran medidas co obxecto de garantir a seguridade dos viandantes e dos usuarios da vía cunha mellor sinalización», lo que propició cinco meses después incidentes varios y el atropello de dos perros.