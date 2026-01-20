Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de busesAlquiler en SantiagoParadorOrfebrería
instagram

Trece afectados llevan a la Policía los fallos del ‘cajero ladrón’ de Bertamiráns

El Concello de Ames ordenó su precintado y cese de actividad

Afectados critican que el dinero que no reintegra queda retenido

El conocido como 'cajero ladrón' que dispensa menos dinero del solicitado

El conocido como 'cajero ladrón' que dispensa menos dinero del solicitado / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Los fallos en el cajero de ING sito en la avenida da Maía de Bertamiráns (Ames) han propiciado ya 13 denuncias ante la Policía Local, obligando al Concello a ordenar el cese de su actividad. Y es que en las retiradas de efectivo del conocido como cajero ladrón, el dispositivo reintegraba menos dinero del solicitado.

Así lo confirmaban desde el Concello, quien ya alertó en días previos al respecto de los fallos del citado cajero de la avenida de la capital, indicando que «segundo trasladou un veciño, hai varias persoas afectadas pola posible perda de diñeiro». A su vez, algunos clientes aseguran que en un primer momento se rembolsaba la cantidad, pero «posteriormente el importe ha vuelto a ser retenido». Al parecer, cuando se solicitaban sacar billetes de 50 euros, servía otros de 10 €.

Lista policial

Debido a ello, la Policía Local de Ames abrió una lista de afectados que ya alcanza los trece usuarios, mientras que el ejecutivo local socialista optaba por «no marco das actuacións municipais de control e garantía da legalidade», incoar un expediente de reposición de la legalidad urbanística «en relación coa actividade dun caixeiro automático situado na avenida da Maía, número 36, baixo, en Bertamiráns». Y como consecuencia de esta actuación administrativa, «ordenouse a suspensión inmediata da actividade e o peche do caixeiro, procedendo a Policía Local ao seu precintado e quedando prohibida a súa posta en funcionamento sen autorización municipal expresa».

Noticias relacionadas y más

De igual forma, la entidad responsable «foi advertida das consecuencias legais derivadas dun eventual incumprimento desta orde, incluíndo a adopción de novas medidas cautelares e a imposición de sancións conforme á normativa vixente». Se han pedido información a ING sobre el suceso, pero sin éxito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
  2. La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
  3. Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
  4. Los sindicatos del transporte solicitan reunirse con la patronal: «Agardamos unha proposta seria»
  5. La transformación del conector central de Santiago: 22 equipos presentan sus propuestas y solo 5 pasarán a la final
  6. Impresionante chalet de obra nueva a las puertas de Santiago: diseño, eficiencia y naturaleza en un entorno privilegiado
  7. Polémica en Santa Marta por una obra autorizada junto a un hórreo centenario: «Estamos co medo de que se nos veña todo abaixo»
  8. Herida una joven al chocar contra un muro y otro coche en Boqueixón

FITUR 2026: el laboratorio de la hospitalidad y el horizonte gallego de 2027

Pontevedra se prepara para albergar el sábado los Premios Feroz: un compostelano aspira a uno de los galardones

Pontevedra se prepara para albergar el sábado los Premios Feroz: un compostelano aspira a uno de los galardones

La huelga de buses vuelve a colapsar el Clínico y los accesos a los colegios

La huelga de buses vuelve a colapsar el Clínico y los accesos a los colegios

Andrés Pascual, escritor: "En ocasiones pensamos que si nos abrimos al resto podemos ser vulnerables"

Andrés Pascual, escritor: "En ocasiones pensamos que si nos abrimos al resto podemos ser vulnerables"

El siniestro de Adamuz obliga a Angrois a recordar: «Te vuelven todas las imágenes»

El siniestro de Adamuz obliga a Angrois a recordar: «Te vuelven todas las imágenes»

5 claves (y muchas soluciones prácticas) para mantener tu hogar ordenado y ganar tiempo y espacio

5 claves (y muchas soluciones prácticas) para mantener tu hogar ordenado y ganar tiempo y espacio

A Silveira de Kiko da Silva, 20 de xaneiro de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 20 de xaneiro de 2026

El Concello reurbanizará la calle de Mallou con una inversión de 1,4 millones de euros

El Concello reurbanizará la calle de Mallou con una inversión de 1,4 millones de euros
Tracking Pixel Contents