Trece afectados llevan a la Policía los fallos del ‘cajero ladrón’ de Bertamiráns

Los fallos en el cajero de ING sito en la avenida da Maía de Bertamiráns (Ames) han propiciado ya 13 denuncias ante la Policía Local, obligando al Concello a ordenar el cese de su actividad. Y es que en las retiradas de efectivo del conocido como cajero ladrón, el dispositivo reintegraba menos dinero del solicitado.

Así lo confirmaban desde el Concello, quien ya alertó en días previos al respecto de los fallos del citado cajero de la avenida de la capital, indicando que «segundo trasladou un veciño, hai varias persoas afectadas pola posible perda de diñeiro». A su vez, algunos clientes aseguran que en un primer momento se rembolsaba la cantidad, pero «posteriormente el importe ha vuelto a ser retenido». Al parecer, cuando se solicitaban sacar billetes de 50 euros, servía otros de 10 €.

Lista policial

Debido a ello, la Policía Local de Ames abrió una lista de afectados que ya alcanza los trece usuarios, mientras que el ejecutivo local socialista optaba por «no marco das actuacións municipais de control e garantía da legalidade», incoar un expediente de reposición de la legalidad urbanística «en relación coa actividade dun caixeiro automático situado na avenida da Maía, número 36, baixo, en Bertamiráns». Y como consecuencia de esta actuación administrativa, «ordenouse a suspensión inmediata da actividade e o peche do caixeiro, procedendo a Policía Local ao seu precintado e quedando prohibida a súa posta en funcionamento sen autorización municipal expresa».

De igual forma, la entidad responsable «foi advertida das consecuencias legais derivadas dun eventual incumprimento desta orde, incluíndo a adopción de novas medidas cautelares e a imposición de sancións conforme á normativa vixente». Se han pedido información a ING sobre el suceso, pero sin éxito.