Un trío santiagués gana el certamen Queixo Maquetón y actuará el 28 de febrero

El certamen Queixo Maquetón 2026 de la edición número 51 de la Festa do Queixo de Arzúa ya tiene ganador: se trata del grupo Dogo. Como premio, recibirá 1.500 euros en concepto de caché por su actuación en los conciertos de la exaltación, gala que tendrá lugar el próximo sábado día 28 de febrero.

Según la organización, «a decisión non foi doada. O xurado destacou o altísimo nivel das candidaturas recibidas, cunha diferenza de puntuación moi axustada entre o primeiro e o segundo posto, o que reflicte o bo momento creativo da escena musical galega actual».

Dogo es un trío de Santiago de Compostela, formado en 2023, que mezcla influencias del shoegaze, post-punk e indie, con un sonido atmosférico y contundente, con letras en gallego. «A súa proposta destacou pola solidez musical, a identidade propia e unha forte presenza sonora», subrayan.

Podio completo

El segundo puesto fue para LAW, artista multidisciplinar de Vigo que presentó una propuesta personal y potente, «na que conflúen ritmos urbanos, música de raíz e electrónica. O xurado salientou a forza da súa voz, o compromiso das letras e a coherencia artística dun proxecto que conecta o urbano co ancestral», indican las mismas fuentes.

Por su parte, el tercer puesto recayó en Under & Diego Flâneur, «un proxecto que destacou pola súa sensibilidade, identidade propia e unha mirada contemporánea, deixando tamén unha pegada destacada nesta edición do certame», concluyen.