Un trío santiagués gana el certamen Queixo Maquetón y actuará el 28 de febrero
El grupo Dogo mezcla influencias del shoegaze, post-punk e indie, con un sonido atmosférico y contundente
El segundo puesto recayó en LAW, y el tercero se lo llevó el proyecto musical Under & Diego Flâneur
El certamen Queixo Maquetón 2026 de la edición número 51 de la Festa do Queixo de Arzúa ya tiene ganador: se trata del grupo Dogo. Como premio, recibirá 1.500 euros en concepto de caché por su actuación en los conciertos de la exaltación, gala que tendrá lugar el próximo sábado día 28 de febrero.
Según la organización, «a decisión non foi doada. O xurado destacou o altísimo nivel das candidaturas recibidas, cunha diferenza de puntuación moi axustada entre o primeiro e o segundo posto, o que reflicte o bo momento creativo da escena musical galega actual».
Dogo es un trío de Santiago de Compostela, formado en 2023, que mezcla influencias del shoegaze, post-punk e indie, con un sonido atmosférico y contundente, con letras en gallego. «A súa proposta destacou pola solidez musical, a identidade propia e unha forte presenza sonora», subrayan.
Podio completo
El segundo puesto fue para LAW, artista multidisciplinar de Vigo que presentó una propuesta personal y potente, «na que conflúen ritmos urbanos, música de raíz e electrónica. O xurado salientou a forza da súa voz, o compromiso das letras e a coherencia artística dun proxecto que conecta o urbano co ancestral», indican las mismas fuentes.
Por su parte, el tercer puesto recayó en Under & Diego Flâneur, «un proxecto que destacou pola súa sensibilidade, identidade propia e unha mirada contemporánea, deixando tamén unha pegada destacada nesta edición do certame», concluyen.
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- La huelga de autobuses de este lunes vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Sin servicios mínimos: la huelga de buses vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Las obras de modernización del Parador de Santiago obligan a cerrar la histórica puerta principal
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana