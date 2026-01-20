HOMENAXE
Mazaricos lembra a Che de Pedro e outros represaliados polo franquismo
José Esperante foi asasinado en 1963 cando defendía os montes veciñais
O local social de Eirón, en Mazaricos, acollerá o sábado, día 24, os actos do V Día da Loita da Veciñanza Comuneira, un encontro de memoria, xustiza e dignidade, non que se renderá unha nova homenaxe a José Esperante París, Che de Pedro e outros represaliados polo franquismo, como Marcelino Esperante Antelo e Andrés Alvite Santos, durante a loita contra a usurpación dos montes veciñais.
José Esperante, Che de Pedro, foi asasinado en 1963 durante a loita veciñal polo monte comunal. O tráxico suceso tivo lugar cando as forzas de seguridade franquista abriron fogo contra a veciñanza que protestaba contra as expropiacións no contexto da repoboación forzosa do monte.
Houbo ademais varios feridos e algunhas das persoas que participaron das protestas foron condenadas a penas de prisión.
O acto está organizado polo Instituto Galego de Terras Comunitarias, coa colaboración da Organización Galega de Comunidades de Montes e o Concello de Mazaricos.
Comezará ás 11.00 horas co faladoiro Repoboacións forestais e conflictividade social na ditadura franquista, a cargo do profesor da Facultade de Xeografía e Historia da USC Eduardo Rico Boquete.
Posteriormente, os asistentes desprazaranse ata a Braña da Gatiñeira, nos Montes de Eirón, onde, se celebrará a homenaxe e unha ofrenda floral diante do monumento a Che de Pedro. Lembrarán a todas as persoas represaliadas por defender as terras veciñais. A artista local Yas Deluaces interpretará o Himno Galego.
Os actos concluirán cun xantar de confraternidade en Casa Pego (Antes – Mazaricos). As persoas interesadas deben reservar praza chamando ao número 679 233474 ou 629 690113. O custo é de 30 euros.
