HOMENAXE

Mazaricos lembra a Che de Pedro e outros represaliados polo franquismo

José Esperante foi asasinado en 1963 cando defendía os montes veciñais

Marcelino Esperante, esquerda, Che de Pedro, centro, e Andrés Alvite.

Marcelino Esperante, esquerda, Che de Pedro, centro, e Andrés Alvite. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Mazaricos

O local social de Eirón, en Mazaricos, acollerá o sábado, día 24, os actos do V Día da Loita da Veciñanza Comuneira, un encontro de memoria, xustiza e dignidade, non que se renderá unha nova homenaxe a José Esperante París, Che de Pedro e outros represaliados polo franquismo, como Marcelino Esperante Antelo e Andrés Alvite Santos, durante a loita contra a usurpación dos montes veciñais.

José Esperante, Che de Pedro, foi asasinado en 1963 durante a loita veciñal polo monte comunal. O tráxico suceso tivo lugar cando as forzas de seguridade franquista abriron fogo contra a veciñanza que protestaba contra as expropiacións no contexto da repoboación forzosa do monte.

Un dos actos de homenaxe a Che de Pedro en anos pasados en Mazaricos.

Un dos actos de homenaxe a Che de Pedro en anos pasados en Mazaricos. / Cedida

Houbo ademais varios feridos e algunhas das persoas que participaron das protestas foron condenadas a penas de prisión.

O acto está organizado polo Instituto Galego de Terras Comunitarias, coa colaboración da Organización Galega de Comunidades de Montes e o Concello de Mazaricos.

Comezará ás 11.00 horas co faladoiro Repoboacións forestais e conflictividade social na ditadura franquista, a cargo do profesor da Facultade de Xeografía e Historia da USC Eduardo Rico Boquete.

Posteriormente, os asistentes desprazaranse ata a Braña da Gatiñeira, nos Montes de Eirón, onde, se celebrará a homenaxe e unha ofrenda floral diante do monumento a Che de Pedro. Lembrarán a todas as persoas represaliadas por defender as terras veciñais. A artista local Yas Deluaces interpretará o Himno Galego.

Os actos concluirán cun xantar de confraternidade en Casa Pego (Antes – Mazaricos). As persoas interesadas deben reservar praza chamando ao número 679 233474 ou 629 690113. O custo é de 30 euros.

