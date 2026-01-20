En Entroido de Rois anima a sumarse con casi 3.000 euros en premios y Padrón con 6.400

El Concello de Rois abre el plazo de inscripción para participar en un Concurso de Entroido que repartirá casi 3.000 euros en premios y que se celebrará el sábado 14 de febrero.

Las personas y comparsas interesadas en participar en el concurso deberán inscribirse previamente y de manera obligatoria a través de los formularios disponibles en la página web municipal, (www.rois.gal), entre el lunes 19 de enero y el miércoles 4 de febrero de 2026, ambos días incluidos (no se admitirán en la misma jornada). Recogida de dorsales a las 16.00 horas delante del consistorio y desfile a las 17.00 h. hasta el polideportivo. Allí actuará el dúo Stylo.

Detalles y galardones

Según especifica la administración local, "as persoas participantes no concurso poderán concursar en ata seis categorías diferentes: infantil individual ata 12 anos, individual de 12 anos ou máis, parella ou trío, comparsa infantil de 4 a 12 membros, comparsa xeral de 4 a 12 membros e comparsa de 13 ou máis integrantes. O certame repartirá premios en metálico en todas as modalidades, con cantidades que chegan ata os 400 euros nas categorías de maior participación". Además, "concederanse gratificacións especiais ás comparsas locais, entendidas como aquelas nas que polo menos o 75 % das persoas participantes estean empadroadas", y el importe será de 50 o 100 euros según el número de participantes.

Capital del Sar

Por su parte, el Ayuntamiento de Padrón organiza una nueva edición del Concurso e Desfile de Entroido, que se celebrará el sábado 21 de febrero, consolidándose cómo una de las citas festivas más participativas y esperadas del calendario municipal. El certamen contará con una dotación económica global superior a los 6.400 euros en premios directos, distribuidos en seis modalidades, con el objetivo de fomentar la participación, la creatividad y la puesta en valor del Carnaval como expresión cultural y festiva.

La principal novedad de esta edición reside en la dotación económica para las comparsas y grupos de más de 20 integrantes. El primer premio asciende este año a los 1.400 euros (frente a los 1.200 del año anterior), el segundo galardón será de 900 euros y el tercero de 700 euros.