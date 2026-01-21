Alarma en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa

La habitual tranquilidad que se respira en la urbanización de chalés de Augas Mansas, en el municipio de Teo, se rompió esta tarde al saltar la alarma en una de las viviendas en la que se atrincheró un vecino y que motivó que las fuerzas del orden acordonasen la zona.

Agentes de la Guardia Civil llegaron hace un rato al lugar provistos de chalecos antibalas y otras medidas de protección, al parecer para tratar de entrar en contacto con esta persona, a la que algunas fuentes vecinales identifican con un joven.

Ante la incógnita de si esta persona está o no armada y si se encuentra sola, ya que algunas fuentes apuntaban a que podría haber un familiar con él, se estableció un perímetro de seguridad y se aconsejó a los vecinos no salir de sus casas.

En estos momentos están apostados en el lugar una docena de agentes, un operativo que genera gran alarma en el vecindario.

Una posible discusión

Todas las fuentes oficiales mantienen silencio sobre el operativo y la discrección que requiere la situación. Por ello, la única información fue la que salió de algunos vecinos en los primeros momentos, durante la tarde, cuando algunos apuntaban a que se trata de la casa de un joven que, en un primer momento, habría discutido con su madre, que ya no se encontraría dentro del domicilio.

A partir de ahí, todo lo demás son más especulaciones, ya que empezaron a circular comentarios de que el atrincherado estaría armado e incluso tendría a personas retenidas. También se apuntó a que hubo disparos al aire, extremo que en todo caso no fue confirmado de forma oficial.