Alarma en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
Agentes acordonaron la zona y aconsejan a los vecinos no salir, ya que no se sabe si el joven del interior está armado y si está solo
La habitual tranquilidad que se respira en la urbanización de chalés de Augas Mansas, en el municipio de Teo, se rompió esta tarde al saltar la alarma en una de las viviendas en la que se atrincheró un vecino y que motivó que las fuerzas del orden acordonasen la zona.
Agentes de la Guardia Civil llegaron hace un rato al lugar provistos de chalecos antibalas y otras medidas de protección, al parecer para tratar de entrar en contacto con esta persona, a la que algunas fuentes vecinales identifican con un joven.
Ante la incógnita de si esta persona está o no armada y si se encuentra sola, ya que algunas fuentes apuntaban a que podría haber un familiar con él, se estableció un perímetro de seguridad y se aconsejó a los vecinos no salir de sus casas.
En estos momentos están apostados en el lugar una docena de agentes, un operativo que genera gran alarma en el vecindario.
Una posible discusión
Todas las fuentes oficiales mantienen silencio sobre el operativo y la discrección que requiere la situación. Por ello, la única información fue la que salió de algunos vecinos en los primeros momentos, durante la tarde, cuando algunos apuntaban a que se trata de la casa de un joven que, en un primer momento, habría discutido con su madre, que ya no se encontraría dentro del domicilio.
A partir de ahí, todo lo demás son más especulaciones, ya que empezaron a circular comentarios de que el atrincherado estaría armado e incluso tendría a personas retenidas. También se apuntó a que hubo disparos al aire, extremo que en todo caso no fue confirmado de forma oficial.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- Vecinos y oposición detectan fallos al humanizar Milladoiro y exigen multas por estacionar mal
- Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: crónica del paro desde puntos clave de Santiago
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?