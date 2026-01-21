Protección Civil de Ames salva ‘in extremis’ a un perro aislado por la crecida del Tambre

El voluntariado de Protección Civil de Ames ha vuelto a dar muestras de su valía, rescatando un perro de raza palleira, atrapado por la crecida del Tambre en la superficie rocosa que está a un lado del viaducto medieval. «É o primeiro can que sacamos do río con risco de que afogara», apunta uno de los integrantes del grupo, quien daba fe del «agradecemento» que mostraba el animal hacia sus rescatadores.

El perro aislado en la isleta rocosa junto al viaducto medieval de A Ponte Maceira / Protección Civil Ames

Protección Civil recibió la alerta mediante una llamada que, a las 13.38 horas, avisando de la presencia de un perro en A Ponte Maceira que parecía estar atrapado en el río Tambre. El animal había cruzado, posiblemente por la pasarela de madera, hasta las rocas. Pero las últimas lluvias cubrieron dicho pequeño puente, por lo que el perro no se atrevía a utilizarlo para huir del lugar.

Protocolo de rescate

Tras el aviso, se activaba el protocolo para el rescate canino, y los voluntarios de Ames actuaban, «quedando de retén o GES de Brión por se fose necesaria a súa axuda». Finalmente, no hicieron falta, y el can se veía libre de la amenaza del caudaloso curso fluvial al filo de las 14.15 horas.

Proceso de rescate del can de palleiro hallado en A Ponte Maceira / Protección Civil Ames

«A verdade é que non tiña collar nin microchip, e o seu estado non era o mellor», reseñan los integrantes de la agrupación, que gestionarán el destino de la mascota al igual que con el resto de animales que se encuentran abandonados o perdidos en las vías públicas de la capital maiana.

Asimismo, fueron miembros de la brigada de obras que estaban en la zona, entre Ames y Negreira, los que alertaron de la presencia del cánido. Finalmente, solo fueron necesarios dos miembros de Protección Civil para cruzar al promontorio rocoso aislado, y devolver al perro a tierra firme. «A verdade é que tampouco nos mollamos tanto, pero o can non se atrevía a cruzar, porque a auga pasaba por riba da ponte de madeira, e posiblemente non estivera seguro de cruzala», acaban.