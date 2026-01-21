Expropian el equivalente a 15 campos de fútbol para ubicar el polígono dubrés de Bembibre

El Concello de Val do Dubra divulga el Proxecto de expropiación urbanística, por tasación conjunta, para desarrollar delante de la vieja fábrica de A Telleira el Plan de sectorización del SAUI y la ejecución de su primer polígono industrial. Dichos terrenos ocupan lo mismo que 15 campos de fútbol.

El siguiente paso, tras los pagos –23 de marzo, 11.00 h. en el consistorio– de los 147.690 m2 afectados, pasaría por elegir la mejor opción para el desarrollo de dicha área empresarial, en la zona del campo de fútbol Juan Baleato y con salida hacia Faxón, según aporta el regidor, Diego Luis Díaz. La iniciativa, que está dentro del acuerdo PSOE y Anova para gobernar Dubra, estaría lista para acoger empresas entre este mandato y el siguiente, según estima Antonio Negreira, primer teniente de alcalde, y uno de sus impulsores.

Necesidad empresarial

Según el ejecutivo local, hay demanda de terreno por parte de los empresarios, y la medida se completaría con el proyecto de mejora de la seguridad vial en la travesía de la capital municipal. Y es que hay que recordar que en tiempos del mandatario popular Juan Baleato ya se dieron los primeros pasos para dotar con un área empresarial a la entrada de Bembibre, dado que entonces, a principios del presente siglo, ya había demanda de terrenos por parte del sector industrial. Camilo Varela quiso darle continuidad tras el fallecimiento de su predecesor y, posteriormente, alcanzaba el poder Antonio Negreira, de Anova, quien también apostaba por crear un espacio de estas características en la capital.

Más pasos

Tras su mandato, llegaba a la alcaldía el popular José Manuel Varela. En 2021 visitaba el entorno de A Telleira, adquirido por el Ayuntamiento, anunciando una inversión de la Xunta de 120.000 euros para cofinanciar una actuación de 150.000 euros. Con esta inversión se llevaba a cabo una mejora en la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales que daría servicio al futuro parque empresarial. Y ahora, es el socialista Diego L. Díaz el que fijará definitivamente la adquisición de los terrenos.