A Estrada empedrará la rúa de San Nicolás y abrirá la praza de Galicia para el Entroido

Con las obras de reforma y peatonalización de la praza da Galicia y su entorno avanzando a buen ritmo, y el alcalde de A Estrada acaba de confirmar dos datos. Por un lado, la decisión de empedrar en su totalidad la rúa Don Nicolás, completando así la intervención realizada en su primer tramo, hasta la confluencia con la rúa Marqués de la Vega de Armijo. Y por otro, que la citada plaza se abrirá para los desfiles del Entroido del día 16 y el 17 de febrero.

De este modo, la calle ampliará su empedrado actual hasta llegar a la praza da Inmaculada, de manera que toda la vía quede configurada con la misma estética, idéntica a la también aplicada en Marqués de la Vega de Armijo, de forma que todo el entorno lucirá en piedra. La diferencia estará en el tránsito: mientras el primer tramo será completamente peatonal, la parte de la rúa Don Nicolás en la que ahora se trabajará estará abierta a la circulación, recogiendo el flujo de vehículos procedentes de Marqués de la Vega de Armijo que avancen hacia la plaza que preside la iglesia parroquial de San Paio para continuar por la Rúa San Antón.

Fresado hoy

Por otro lado, el alcalde se refirió a las obras que se están realizando tras haberse cerrado al tráfico la praza de Galicia días atrás. El regidor señaló que, tal y como se había avanzado, las actuaciones de fresado de todo el entorno quedarán finalizadas este miércoles, y será el momento de comenzar con el soterramiento de los servicios (pluviales, nuevas conexiones eléctricas o riegos de las zonas verdes) para después aplicar a toda la superficie un hormigón de limpieza.

En todo caso, la rúa Irmáns Valladares continuará funcionando como alternativa para los vehículos que, desde la avenida Benito Vigo, suben por Pérez Viondi en dirección a la avenida de América. Esta fue la medida que se adoptó desde el pasado martes, buscando que el cierre de la praza de Galicia al tráfico generase las menores molestias posibles.