'Eu, Monstro', a novela de Guadalupe Vázquez que aborda a transfobia

A escritora e profesora ceense Guadalupe Vázquez Formoso vén de publicar a novela Eu, Monstro, na que aborda o tema da transfobia, "unha realidade que algúns rapaces e rapazas enfrontan no seu día a día, a miúdo con dor e soidade", afirma.

O obxectivo da autora non é tan só amosar as dificultades e a inxustiza que sofren as persoas transxénero, senón tamén resaltar "a súa valentía e capacidade para atopar a felicidade e autenticidade nun mundo que ás veces parece empeñado en negar a identidade de cada un", subliña.

Eu, Monstro é ademais unha invitación a "celebrar a diversidade e construír pontes de amor pero, sobre todo, de respecto".

A novela, publicada pola editorial Toxosoutos, xa está dispoñible en librarías, está pensada para adolescentes, "pero tamén para todos nós e, moi especialmente, para todas esas persoas que se senten, ou se sentiron algunha vez, monstros, sen selo".