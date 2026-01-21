Las intensas lluvias obligar a cortar los viales Asados-Taragoña, en Rianxo, y Lamego-Cambelas, entre Rois y Padrón
En el municipio rianxeiro se precintó el paseo marítimo y se produjo un pequeño desprendimiento de un muro
La Agencia Estatal de Meteorología amplió a toda la provincia de A Coruña la alerta roja por temporal en el mar durante las últimas horas de este martes. Una situación que se suma a la alerta amarilla que ya está activa en tierra por fuertes rachas de viento.
A consecuencia de las intensas lluvias, en Rianxo se produjo el desbordamiento del río Te, lo que obligó a cortar este miércoles la carretera que comunica las parroquias de Asados y Taragoña en la zona de Laxe. Asimismo, se produjo un pequeño desprendimiento de un muro en Campelo (Araño), y el paseo marítimo permanece cortado desde el mediodía.
Un operativo especial formado por agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil y personal del servicio de Obras estará activo toda la jornada por si se producen incidencias.
En Padrón también se tuvo que cortar la carretera que comunica Lamego (Rois) con Cambelas (Padrón) y el GES atendió diversas incidencias a lo largo de la mañana.
