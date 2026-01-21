A Estrada desembarca en Fitur con su Ruta da Sidra y Arzúa ensalza sus alicientes naturales

El Concello da Estrada apuesta este año por la presentación de la Ruta de la Sidra en la edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que arrancó este miércoles en Madrid. Y Arzúa también estará presente, volcándose con los alicientes naturales del municipio.

En cuanto a la propuesta estradense, se trata de un recorrido que une la tradición local del cultivo de la manzana y de la elaboración de la sidra con la indudable vertiente turística que se asocia a este sector. Será presentado tanto en el estand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como en el de Galicia, entre el miércoles y jueves.

Por la tarde

De este modo, la primera de las presentaciones será en el espacio del referido ministerio el miércoles por la tarde, reservando la segunda para el stand de Galicia, el jueves al mediodía. En ambas exposiciones será el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien se encargue de exponer la apuesta que en el municipio se está haciendo por una ruta que estará completamente señalizada en este 2026. El regidor defiende que "a sidra na Estrada sexa un baluarte económico para A Estrada os 365 días do ano, podendo coñecer os distintos momentos da mazá, ademais de permitir aos visitantes unha conexión coa natureza, co noso turismo rural e tamén con todo o noso patrimonio histórico e cultural".

El recorrido, de unos 50 kilómetros, está pensado para realizarse en coche y discurre entre pomares, lagares y elementos patrimoniales. La ruta parte de la casa consistorial de A Estrada, se dirige hacia Aguións y cruza el río Liñares por Ponte Nogueira, donde ya comienzan a aparecer los primeros pomares. Continúa por Moreira, Ancorados, Agar, Olives, Pardemarín, Ribela y Callobre, entre otras parroquias, salpicada de antiguas plantaciones que atestiguan la larga tradición sidrera de estas tierras.

El queso, presente

Y en lo que atañe a Arzúa, también estará presente en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo para promocionar el municipio como destino verde, sostenible y de calidad. Asimismo, se pondrá en valor la Festa do Queixo a celebrar el 27 y 28 de febrero, más el 1 de marzo

La concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, Begoña Balado, se desplazará hasta Madrid para mantener diversas reuniones con agencias de viajes y operadores turísticos, con el objetivo de reforzar la presencia de Arzúa en el mercado turístico e impulsar estrategias de difusión alrededor de la naturaleza, el territorio y el Camino de Santiago.

Durante su estancia en Madrid, Balado también mantendrá una reunión de trabajo con el Centro Galego en Madrid, con el propósito de abrir vías de colaboración en torno a la promoción del territorio y del destino Arzúa.