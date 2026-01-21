O PSOE cualifica de «lamentable» o estado actual do colexio de Zas

O PSOE denunciou no Parlamento o «estado lamentable» do CPI de Zas e rexistrou unha iniciativa parlamentaria para esixir solucións. A deputada Patricia Iglesias mantivo reunións coa voceira socialista en Zas, Sheila Rial, quen lle trasladou as reivindicacións da ANPA. Aseguran que o centro «ten goteiras e humidades».

«Os que somos nais e pais non queremos que os nosos nenos e nenas vaian a un colexio nun estado lamentable», sinala a deputada socialista.

Lembra que o PP rexeitou as emendas presentadas polos socialistas para engadir investimentos en Zas nos orzamentos da Xunta para 2026, e indica que, ademais do CPI de Zas, o CEIP Labarta Pose, de Baio, tamén presenta numerosas deficiencias nas instalacións.

"Non queremos parches"

Por iso, o PSOE rexistrou no Parlamento unha iniciativa na que reclama á Xunta de Galicia, en concreto á Consellería de Educación, «que dunha vez por todas atenda a necesidade de que se faga unha reforma integral do CPI de Zas».

Patricia Iglesias sinala que «non queremos parches, queremos que a Xunta de Galicia colla o touro polos cornos, que ten o orzamento necesario, e que faga esa reforma integral que vén reclamando desde fai moitos anos a comunidade educativa de Zas», conclúe a deputada socialista.