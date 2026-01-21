XORNADAS
O sector agrogandeiro galego produce o 42% do leite que se obtén en España
Un foro avalía na EFA Fonteboa de Coristanco a situación actual
O quinto Foro Empresarial Lácteo botou a andar este mércores na EFA Fonteboa, de Coristanco, co fin de facer unha análise interna, dos factores externos e da sostibilidade do sector. O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, inaugurou o encontro, xunto co alcalde, Juan Carlos García, e o director da EFA, Luis García.
Balseiros destacou o potencial do lácteo dentro do sector agrogandeiro galego cunha produción que representa o 42% do leite que se obtén en España.
Ademais, explicou as liñas de apoio ao sector agrogandeiro en Galicia, entres as que salientou as destinadas a plans de mellora nas explotacións, as de incorporación de mozos ou as de transformación e comercialización de produtos agrarios, das cales aproximadamente o 40% se destinan a industrias do sector lácteo.
Recortes de fondos PAC
Pola súa banda, o director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, participou nun coloquio sobre a PAC dentro do Marco Financeiro Plurianual 2028-2034 da Comisión Europea, no que trasladou o rexeitamento á proposta, por supoñer un recorte de fondos.
Na primeira xornada participaron tamén José Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega, quen avaliou o sector lácteo como vertebrador do rural galego; José Manuel Fix, veterinario e empresario, quen fixo unha análise interna da granxa; e Jesús Combarro, director de Abanca Agro, quen analizou a situación financeira das granxas de leite de Galicia.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
- Vecinos y oposición detectan fallos al humanizar Milladoiro y exigen multas por estacionar mal
- Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: crónica del paro desde puntos clave de Santiago
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?