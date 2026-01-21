Pementa Rosa, de Carballo, e Material, de Malpica, en el top 100 de restaurantes favoritos de los españoles

Dos restaurantes de Costa da Morte: Pementa Rosa, de Carballo, y Material, de Malpica, figuran en el top 100 de la plataforma europea The Fork de reservas online. Una distinción basada en las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo de 2025.

Pementa Rosa, que figura en el número 52 del ranking, abrió sus puertas hace trece años. Rocío Martínez, jefa de cocina, y su marido, Rubén García, encargado de la vinoteca, agradecen el reconocimiento de sus clientes, al que suman también el de la Guía Michelín que, desde hace cuatro años, les otorga el aval Big Gourdman por su relación calidad-precio. “A nosa é unha cociña de temporada e subtemporada, moi coidada e baseada en produtos frescos e de mercado, cunha liña actual”, afirma Rocío. Además de ofrecer un servicio de carta, recientemente han incoporado también un menú degustación.

Cantidad de reservas

A través de la plataforma The Fork “chéganos entre un 30 e un 40 por cento das reservas da fin de semana”, subliña Rubén. Destaca ademais que “unha das súas vantaxes é que non fallan as reservas, e para poder valorar o noso restaurante os clientes teñen que pasar por aquí sí ou sí”.

Por su parte, Material, de Malpica, que figura en el puesto 75, es también uno de los recomendados por la Guía Michelín. Tono García, en la cocina, y Andrea Cameán, en sala, están al frente de un restaurante en el que “todo se elabora á brasa”. Pescados, mariscos y chuletón, todo a la brasa, conforman “unha carta sinxela”, afirma Andrea, pero que prima la excelencia de la materia prima y la calidad, a lo que suman un esmerado servicio. Abrió sus puertas en 2021 y cuentan “cunha clientela fiel”.

El cien por cien de sus reservas on line les llegan a través de la plataforma The Fork, “e estamos moi contentos pola inclusión no top 100, pois é un recoñecemento baseado nas valoracións dos clientes e, ademais, é unha distinción á labor de todo o equipo de Material”, subliña Andrea.

Cuatro gallegos

En el top 100 de The Fork figuran además otros dos restaurantes gallegos: Nikkó de Vigo (puesto 71) y A Viaxe, de Santiago de Compostela (puesto 84). La elaboración de esta lista de elegidos se basa en una mecánica unificada que se aplica de forma homogénea en los 11 países europeos donde se realiza el ranking.

La selección tiene en cuenta indicadores de comportamiento y valoración de usuarios de la plataforma, como el volumen y la calidad de las opiniones recibidas, la frecuencia con la que los restaurantes son guardados en Favoritos, una nota mínima superior a 9, y un tícket medio que supera los 20 euros.