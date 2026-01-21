Youtubeiras+ bate récords de concurrencia con 126 canales y un total de 28 finalistas
Celebra su gala en el Teatro Jofre de Ferrol el próximo día 7 de febrero
Impulsan los servicios de normalización, universidades y Diputación coruñesa
Un total de 28 finalistas disputarán la novena edición de los Premios Youtubeiras+, cuya gala de entrega tendrá lugar en el Teatro Jofre de Ferrol el próximo 7 de febrero. Además, este año el certamen rompe la marca de participación al registrar una concurrencia de 126 canales, frente a las 89 de 2025.
Por su parte, los perfiles de antontisimo (@ant0ntisim0), carlotaghatos, Rodri Míguez y Rogelio Santos Queiruga competirán por el galardón al mejor canal de Youtubeiras+.
Entrega de premios
La gala de entrega, presentada por Carlos Vieito y Leila Fernández, será de acceso gratuito. El concurso está organizado por los servicios de normalización lingüística de los concellos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago y Teo; las tres universidades; así como la Diputación coruñesa.
