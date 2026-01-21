Arzúa madruga y convoca su concurso de disfraces con premios de hasta 550 euros el 7 de febrero

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Arzúa convoca un año más el tradicional concurso de disfraces que se celebrará el sábado 7 de febrero a las 17.00 horas en el Multiusos Terra do Queixo. Se trata del Entroido 2026, con premios a repartir entre cuatro categorías.

Después del éxito de ediciones anteriores en el que siguen aumentando las cifras de participantes llegados de distintos puntos de Galicia, este año se mantiene la distribución de las diferentes categorías y el formato en el que se llevó a cabo el concurso en ediciones pasadas. Se podrán presentar, por lo tanto, comparsas de un mínimo de nueve componentes optando a galardones de 550, 300 y 150 euros.

Entre dos y ocho

Asimismo, habrá un apartado de grupos de entre dos y ocho personas con tres premios que ascienden a 300, 200 y 120 euros. Por último, se establecen dos categorías individuales, una infantil de 0 a 17 años y otra para adultos de 18 años en adelante. Los premios son de 120 y 80 euros para los primeros y segundos puestos, respectivamente de cada modalidad. Por último, y con el fin de fomentar la participación local, se mantiene también el premio Simpatía dotado de 100 euros.

El concurso se volverá a celebrar con el público sentado y los participantes realizando su intervención sobre el escenario en una gala que contará con la actuación del alumnado de las escuelas municipales de Danza moderna. Para participar hay que inscribirse previamente en dicho departamento de Cultura o bien llamar al teléfono 981500 222 hasta el 5 de febrero, a las 14.00 horas. También habrá el tradicional baile el martes de Entroido.