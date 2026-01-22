Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coidando aos coidadores en Carballo

Un paso máis crea un grupo de pilates e Afaber reactiva o grupo de apoio ás familias

Afaber e Un paso máis consideran vital velar polo benestar das persoas coidadoras.

Afaber e Un paso máis consideran vital velar polo benestar das persoas coidadoras. / Afaber

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Mellorar o benestar físico e emocional dos coidadores de nenos e nenas con necesidades especiais e de persoas con alzhéimer é un dos obxectivos das asociacións Un paso máis e Afaber, de Carballo.

Baixo o compromiso firme de coidar ao coidador, Un paso máis segue velando pola saúde de quen dedica o seu tempo e esforzo aos demais. Cun enfoque integral da saúde, a asociación que preside Banessa Martínez, porá en marcha un grupo de pilates, exclusivo para asociados.

A actividade desenvolverase no centro de fisioterapia Aura, de Carballo, baixo a dirección dunha fisioterapeuta profesional para garantir que cada exercicio sexa seguro, controlado e adaptado ás necesidades específicas dos participantes, buscando sempre o maior beneficio terapéutico.

"As prazas para este primeiro grupo, que comezará a súa actividade os martes de febreiro, cubríronse por completo aos poucos minutos de lanzarse a convocatoria. Este interese masivo reafirma a necesidade de espazos de autocoidado para o noso colectivo", subliña Valentín Costa, directivo da entidade.

Dada a gran acollida da iniciativa, "xa se habilitou unha lista de espera para xestionar as novas solicitudes, e estamos a valorar activamente a posibilidade de conformar un segundo grupo para que ninguén quede sen a oportunidade de desfrutar deste tempo para si mesmo", subliña.

A actividade terá un prezo especial de tan só 10 € ao mes, xa que a asociación asume parte do custo para facilitar o acceso ao maior número de persoas posible, logrando que cada sesión teña un custo simbólico de menos de 2,5 €.

"É o momento de dedicarse un tempo a un mesmo, e ver que os nosos socios responden con tantas ganas a estas iniciativas dános forzas para seguir traballando polo seu benestar", afirma Costa Trillo.

Pola súa banda, Afaber Alzheimer Bergantiños, que preside Jesús Villar, ante a demanda observada, reactivará o grupo de apoio para familiares e coidadoras de persoas con demencia.

O programa consistirá nunha sesión mensual que terá lugar o último martes de cada mes de 16.00 a 17.30 horas no local de Afaber, en Bértoa (Carballo). Os encontros estarán dirixidos por Lara Rodríguez, psicóloga especializada, e a asistencia será libre e gratuita, aberta a persoas socias e non socias.

Dende Afaber fan un chamamento a que toda persoa interesada se achegue ao encontro "e saque proveito dun espazo onde terá a posibilidade de intercambiar experiencias propias vinculadas ao coidado de persoas afectadas por un deterioro cognitivo e sentirse apoiada e comprendida nun grupo de iguais", subliña Jesús Villar.

As persoas interesadas poden informarse e inscribirse chamando aos teléfonos: 625 980691 / 981 758545.

